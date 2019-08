Žiga Urukalo je dosegel edini zadetek za Jeseničane. Foto: www.alesfevzer.com

Že v tretji minuti je selekcija Slovenije povedla. Napadalec Celja Aljaž Ogrizek je pobegnil obrambi Jeseničanov in sijajno končal protinapad, plošček je poslal pod prečko in vratar Žiga Kogovšek je bil nemočen.

Železarji so bili raztreseni, napake so se vrstile. Zbrali so se šele v drugi tretjini, ko je Erik Svetina izza vrat lepo podal do Žige Urukala, ki je ukanil Jureta Pavliča.

Do konca rednega dela sta mreži mirovali. Tudi podaljšek ni prinesel odločitve, zato so bili na vrsti kazenski streli. Najprej je povratnik v Podmežaklo Jaka Ankerst z bekhendom zatresel mrežo. Natančen je bil tudi Gašper Glavič. Ogrizek je nato znižal na 2:1. Urukalo je zadel za 3:1, Krištof Potočnik pa je streljal mimo vrat. V četrti seriji je Pavlič odbil poskus Andreja Hebarja. Sebastjan Grošelj nato ni bil natančen in kazenske strele so dobili železarji s 3:1.

Šivic razočaran, Drinovec zadovoljen

Trener Mitja Šivic ni bil zadovoljen. Jezila ga je slaba reakcija njegovih varovancev, ki so naredili številne napake. Trener selekcije Slovenije Gorazd Drinovec je postavil ekipe po klubih in bil je zelo zadovoljen s predstavo, saj so opravili le dva skupna treninga.

Na uvodni tekmi skupine B je Grenoble odpravil Beljak kar z 8:0. V soboto zvečer bo vrhunec turnirja, ko bo na sporedu derbi med železarji in zmaji.

Skupina A:

SIJ ACRONI JESENICE - EKIPA SLOVENIJE

* 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Urukalo 27.; Ogrizek 3.

* - po kazenskih strelih

Petek ob 20.00:

EKIPA SLOVENIJE - SŽ OLIMPIJA

Sobota ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

Skupina B:

GRENOBLE - VSV BELJAK

8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Kara 4., Champagne 10., Fleury 25., 50., 58., Sauve 29., Dair 34., Treille 38.

Petek ob 16.30:

VSV BELJAK - FEHERVAR

Sobota ob 16.30:

GRENOBLE - FEHERVAR

Finale (A1 - B1), nedelja ob 20.00

Tekma za 3. mesto (A2 - B2), nedelja ob 16.30