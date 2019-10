Enric Mas je zadnji zmagovalec svetovne serije za leto 2019, v kateri je bilo 38 enodnevnih in etapnih dirk, točkovno najboljši pa je bil Primož Roglič. Foto: Twitter/@TourofGuangxi

Edini Slovenec na najmočnejši dirki na Kitajskem Simon Špilak je kariero končal s 64. mestom v etapi in 70. skupno. 33-letnik iz Tropovcev v Prekmurju je namreč napovedal, da se bo z iztekom sezone poslovil od tekmovalnega kolesarstva, kjer je blestel zlasti na dirkah v Švici ter dežju, vetru in mrazu. V 14-letni profesionalni karieri je zabeležil 12 poklicnih zmag, dvakrat je bil najboljši na dirki po Švici in enkrat na dirki po Romandiji.

Zmagovito slovo Masa od Belgijcev

Torek je na jugu Kitajske prinesel 168,3 km dolg krog, ki se je začel in končal v mestu Guilin. Množični šprint je dobil Pascal Ackermann, ki je prišel do druge zmage na 3. dirki po Guangšiju. Za sprinterjem ekipe Bora-Hansgrohe je končal Kolumbijec Juan Sebastian Molano, tretji je bil Nizozemec Timo Roosen. Špilak je do cilja prišel v času zmagovalca.

Primož Roglič je v letu 2019 prikolesaril do 13 zmag, dve več ima le njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Nizozemec Dylan Groenewegen. Po 13 zmag imata še Irec Sam Bennett in Ackermann, ki pa so vsi trije šprinterji in so večino zmag dosegli na dirkah izven svetovne serije. Foto: EPA

Mas si je skupno vodstvo prikolesaril z zmago v četrti, najzahtevnejši etapi. 24-letni Bask se je na zmagovit način poslovil od ekipe Deceuninck-Quickstep, od katere se po treh sezonah poslavlja, v prihodnje bo pomemben adut Movistarja na etapnih dirkah. Drugi je bil po šestih etapah Kolumbijec Daniel Felipe Martinez (Education First) s petimi sekundami zaostanka in tretji Italijan Diego Rosa (Ineos) s 14 sekundami zaostanka. Špilak je končal na 70. mestu z zaostankom 10:50 minute.

Roglič bo prezimil na vrhu UCI-lestvice

Z zadnjo dirko World Toura se uradno zaključuje sezona 2019, ki jo je na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze končal Primož Roglič. Zasavski orel je hkrati najboljši kolesar evropske serije ter najboljši kolesar na etapnih dirkah svetovne serije, kar si je zagotovil z zmagami v Španiji, Po Emiratih, Od Jadranskega do Tirenskega morja in Po Romandiji ter s skupno 3. mestom na Dirki po Italiji. Zadnjo posodobljeno lestvico bo UCI objavila v nedeljo, 27. oktobra.

Sagan na predstavitvi Gira

Ravno Dirka po Italiji je osrednja kolesarska tema tedna, saj bo v četrtek ob 16.50 v Milanu predstavitev Gira 2020. Po predstavitvi netipične trase 107. Dirke po Franciji se pričakuje italijanski odgovor Francozom, pri čemer gre tudi za prestižni dvoboj največjih dveh organizatorjev dirk RCS in ASO.

Po govoricah in novicah se napoveduje peklenski tretji teden, pred tem pa ne bo manjkalo priložnosti za ostale kolesarje, tako za šprinterje kot ljubitelje pobegov. Gazzetta dello Sport, ki je del konglomerata RCS, je v nedeljski številki objavila, da bo na predstavitvi trase italijanskega kroga tudi Peter Sagan. Slovaški superzvezdnik je kar sedemkrat zapovrstjo osvojil zeleno majico Toura, a zdaj naj bi prvič nastopil na Giru.

Z Madžarske na Sicilijo in po škornju gor

Bržkone tudi, ker se bo 103. Dirka po Italiji začela v bližini Saganove domovine. Že leto dni je namreč znano, da se bo Giro začel v soboto, 9. maja 2020, v Budimpešti, sama Madžarska pa bo gostila prve tri etape. Kar brez dneva premora bo sledila letalska selitev na Sicilijo, kjer bo osrednja pozornost na etapnem cilju na Etni, pri čemer še ni znano, kako visoko se bodo podali. Sledilo bo kolesarjenje od prstov do vrha italijanskega škornja.

Pomemben delež se bo odvil v bližnji Furlaniji – Julijski krajini, ki ima s prireditelji Gira sklenjeno večletno pogodbo o gostiteljstvu etap. Kljub željam in napovedim na koncu ne bo etapnega cilja na Matajurju, tik čez mejo. Pomanjkanje alternativne poti za vso logistiko dirke in stanje cest so pretehtali proti osvajanju gore v Beneški Sloveniji.

Kraljevska etapa, ki jemlje dih

Vrhunec bo nor gorski zadnji teden, kjer bo kraljevska predzadnja, 20., etapa. 220 km med Albo in gorskim ciljem v Sestrierju, pri čemer bodo šli čez mejo v Francijo, preplezalo se bo Colle dell'Agnello (2.732 m!), zatem klasiko Toura prelaz Izoard (2.358 m) in ob vrnitvi v Italijo prelaz Monginevro (1.839 m), pika na i pa bo cilj na makadamski cesti na Monte Fraiteve (2.656 m) nad Sestrierjem. Skupno več kot pet tisoč višinskih metrov! Visokogorski odgovor na Tour, kjer bo samo en vrh (Col de la Loze) prek meje dva tisoč metrov.