Ekipa Bahrain-Merida bo na Poljskem računala na usluge štirih slovenskih kolesarjev. Foto: EPA

Mož za generalno razvrstitev bo Italijan Domenico Pozzovivo, Domen Novak pa eden ključnih pomočnikov. Ekipo Bahrain-Meride sestavljajo Slovenci Mohorič, Tratnik, Novak in Luka Pibernik, Pozzovivo, Avstrijec Herman Pernsteiner in Tajvanec Chun Kai Feng.

Zaključni krogi prinašajo dodaten stres

"Dirka po Poljski je zmeraj zelo dinamična. Ves čas moraš biti osredotočen. Zaključni krogi prinašajo dodaten stres, lahko ti odnesejo visoko uvrstitev ali pa ti jo prinesejo. Na Poljsko gremo z močno in motivirano ekipo. Mohorič in Tratnik prihajata z dirke po Franciji, kjer sta pokazala dobro formo. Drugi fantje prihajajo s priprav. V prvi, drugi in tretji etapi bomo stavili na Mohoriča. Ves čas bomo ščitili Domenica in mu pripravljali teren za četrto, peto, šesto in sedmo etapo. Naš cilj je, da končamo v top 3. Naš drugi adut bo Mohorič. Novak, Tratnik in Pernsteiner bodo imeli ključne vloge pri podpori Mateja in Domenica," je razložil športni direktor Bahrain-Meride Vladimir Miholjević.

Na poljskih cestah bo dirkal tudi Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki bo takoj po koncu sedemdnevne dirke odpotoval na evropsko prvenstvo v Alkmaar. Tam bo nastopil tudi Pibernik. Cestna dirka bo v nedeljo, 11. avgusta.