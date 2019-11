Dirka po Sloveniji je dobila ugodnejši termin. Foto: BoBo

Do novega datuma je prišla tudi Dirka po Sloveniji, ki bo na sporedu od 10. do 14. junija, prvotni termin pa je bil od 24. od 28. junija, so na družbenem omrežju Facebooku zapisali prireditelji.

Če bi dirka po Sloveniji obdržala prvotni termin, bi se z dvema etapama križala z Dirko po Franciji. Največja etapna dirka se bo zaradi olimpijskih iger začela 27. junija, kar je teden dni prej kot običajno.

Z novim terminom se bo slovenska pentlja začela tri dni po prestižnem kriteriju Dauphine in v času Dirke po Švici ter Belgiji.