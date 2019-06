Mark Cavendish je eden najbolj prepoznavnih kolesarjev v zadnjih 15 letih. Foto: EPA

Od leta 2016, ko je prvič nastopil na Dirki po Sloveniji, še ni dosegel etapne zmage.

Že 26. izvedba kolesarske Dirke po Sloveniji bo imela zvezdniško zasedbo. Po Nemcu Pascalu Ackermannu (Bora-Hansgrohe) in Italijanu Fabiu Aruju (UAE Emirates), ki se po operaciji in rehabilitaciji vrača na ceste, poleg njega bosta v ekipi tudi Slovenca Jan Polanc in Tadej Pogačar, so organizatorji potrdili nastop Cavendisha, enega najbolj karizmatičnih in prepoznavnih kolesarjev zadnjih 15 let.

Britanec je v karieri dosegel 146 zmag, od tega je osvojil kar 30 etap na najprestižnejši kolesarski Dirki po Franciji in 15 na Dirki po Italiji. Leta 2011 je v Koebenhavnu osvojil tudi naslov svetovnega prvaka.

Dirka po Sloveniji bo ob 19. do 23. junija