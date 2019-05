Primoža Rogliča v soboto čaka 8-kilometrska vožnja na čas, ki se bo zaključila z vzponom, dolgim dva kilometra. Foto: EPA

Razumljivo je bilo največ gneče ob prihodu trojice glavnih kandidatov, saj bo Simon Yates, ki je lani zmago izpustil v zadnjem tednu, pred novinarje stopil šele v današnjem popoldnevu. Prej bo s svojim moštvom zagotovo opravil še zadnji skupni trening. Ali se bo podal do svetega Luke nad Bologno, ki je nekakšna Šmarna gora za prestolno mesto Emillie Romagne, pa lahko le ugibamo. Tudi vsi preostali favoriti iz kvarteta najboljših nam te skrivnosti niso zaupali. Niti tega ne, ali bodo po šestih kilometrih tehnično zahtevne vožnje iz središča mesta, tudi po tlakovcih, menjali kolo za zaključni del prve od treh ur resnice na tokratni rožnati dirki. Seveda je to stvar odločitev posameznih moštev, najbrž pa tudi vsakega med posamezniki, ki bo jutri začel dirko.

Dumoulin odpira Giro, Roglič v boj z uro ob 17.01 Uvodni 8-kilometrski kronometer se bo v soboto začel ob 16.45. Kratek kronometer, skorajda prolog, je v začetnih 6 km ravninski, na koncu pa pride strm 2,1-km vzpon na hrib San Luca s povprečno 9,7 odstotnim naklonom, s čimer se bodo dvignili za 204 metre. Zaradi napovedanega poznopopoldanskega dežja se je večino kapetanov in s tem favoritov za rožnato majico odločila, da bo s prologom opravila čimprej. Po zadnji napovedi naj bi začelo padati ravno okoli 17. ure.



Vsi favoriti na začetku, razen S. Yatesa

102. Giro d'Italia bo tako odprl kar favorit, predlanski zmagovalec in lani drugouvrščeni, Nizozemec Tom Dumoulin, kot peti bo štartal Kolumbijec Miguel Moreno Lopez, kot deveti bo krenil Italijan Vincenzo Nibali. Prvi favorit stavnic Primož Roglič bo s številko 12 v boj z uro krenil ob 17.01. Edini izmed favoritov, ki se ne boji dežja je lanski osmoljenec Simon Yates, ki bo šel na progo šele ob 19:43 kot 174 od 176 kolesarjev. Preostala slovenska trojica: Jan Polanc bo štartal ob 17.52, Kristijan Koren ob 18.04, Grega Bole pa ob 18.48.

Morda bi kdo pomisli, da v okolici Bologne pa res ne morejo pripraviti kakšnega posebnega vzpona. Ampak pot do svetega Luke nad mestom prinaša na določenih odsekih tudi 16-odstotni naklon, povprečje pa se zaustavi skoraj pri desetih odstotkih. Mnogo ljubiteljev, da ne rečem poznavalcev kolesarskega športa doma, je prepričanih, da nihče ne more preprečiti, da bi se jutri že za uvod Primož Roglič odel v rožnato. Ali je to pametno že prvi dan ali ne, pa so skrivnostno razpredali prav vsi glavni favoriti Gira. Ob že omenjenih Rogliču in Yatesu tudi Nizozemec Tom Dumoulin in domača kolesarska ikona Vincenzo Nibali. Vodilno mesto namreč prinaša obilo obveznosti, ki jih mnogi med favoriti štejejo za odvečne. Vsi pa obenem dobro vedo, da se jutri veliko ne bo dalo pridobiti, lahko pa se, sploh v primeru dežja, ki je napovedan, lahko precej izgubi.

Več v rubriki MMCpodrobno!

Že pri sestavljanju štartne liste bo zelo pomembno, kam bodo moštva postavila svoje tekmovalce. Najbrž pa večina na začetek, saj je vsaj trenutno na radarjih videti, da se bo deževje v Bologni jutri v času vožnje na čas le stopnjevalo. Ni pa malo takih, ki menijo, da je celo velika prednost, če v prvem tednu ne boš povsem na vrhu. Obenem pa tudi ne pri prevelikem zaostanku. Dirka naj bi se tako kot lani, po mnenju poznavalcev, odločila v zaključnem tednu.

Kolesarska dirka po Italiji

Naš šampion Roglič je na Giro prišel s tremi letošnjimi nastopi in tremi zmagami. Vsekakor pa na enotedenskih dirkah, ki za dirke iz serije velikih treh niso merodajne. Simon Yates je zdaj že nekaj časa stalnica svetovnega vrha, Dumoulin in predvsem Nibali pa doslej v tem letu nista blestela. Vse pa naj bi pokazala ravno v naslednjih treh tednih, saj je obema prav Giro glavni cilj letošnje sezone

Slovensko kolesarstvo bo na tem Giru zastopano s štirimi kolesarji. Vsi imajo več izkušenj s tritedenskimi dirkami kot Primož Roglič. Ta bo drugič na cestah zahodnih sosedov, kjer je v tem letu že dobil dirko dveh morij. Deseto izvedbo Grand Tourov pa bosta vpisala tako Grega Bole kot Kristjan Koren. Oba bosta zelo vidna člana v zasedbi Bahraina in bosta v službi "morskega psa" iz Messine Nibalija, ki ima med novodobnimi kolesarji, ob lanskem zmagovalcu Gira Chrisu Froomu, edini zmago na vseh treh tritedenskih dirkah. Jan Polanc bo v svojem moštvu iz Emiratov tokrat morda celo najbolj sproščen in bo imel tudi precej odprte roke pri svojih odločitvah. Slovenski kolesarji pa bodo lovili tudi deseto etapno zmago na tritedenskih preizkušnjah, med katerimi jih je največ doseženih prav na Giru.