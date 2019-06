Chris Froome je v Madridu čestital Juanu Joseju Cobu za zmago na Vuelti. Britanec je zaostal za 13 sekund, po skoraj osmih letih pa bo zelo verjetno postal zmagovalec. Foto: EPA

34-letni Froome je dobil Vuelto septembra 2017, šest let pred tem pa je zasedel drugo mesto. Za 13 sekund ga je ugnal Juan Jose Cobo. Mednarodna kolesarska zveza je potrdila, da so pri Špancu odkrili nepravilnosti v biološkem potnem listu (krvna slika je pri ponovnem pregledu močno odstopala od normalne) med letoma 2009 in 2011, kar pomeni, da mu bodo vse izide v tem obdobju izbrisali.

Lahko se še pritoži pri Mednarodnem športnem razsodišču v Lozani. Če pritožba ne bo uspešna, bo Froome postal prvi Britanec z zmago na tritedenskih dirkah. Leta 2012 je to na Dirki po Franciji uspelo Bradleyju Wigginsu (z veliko pomočjo Frooma).

Cobo unovčil boj Wigginsa in Frooma

Wiggins in Froome sta se septembra 2011 borila za skupno zmago na Vuelti. Froome je po 10. etapi prevzel rdečo majico vodilnega, potem ko je zablestel na kronometru v Salamanci (47 km). Na naslednji etapi je bil na sporedu ciljni vzpon na Manzanedo, kjer je Wiggins prevzel skupno vodstvo, a ga je izgubil na kraljevski etapi. Cobo je bil najhitrejši na izjemno strmem vzponu na Angliru na 15. etapi in rdeče majice ni več slekel do Madrida. Bauke Mollema je zasedel četrto mesto in Nizozemec bo zelo verjetno naknadno prišel do prvih stopničk na tritedenskih dirkah v karieri.

38-letni Cobo je končal kariero pred petimi leti. Na Dirki po Franciji je leta 2008 na francoski državni praznik dobil etapo s ciljnim vzponom na Hautacam. V skupnem seštevku nikoli ni imel pomembne vloge, razen leta 2011 na Vuelti, ko je presenetljivo zmagal.

Operacija trajala kar osem ur

Froome je v sredo med ogledom trase pred 4. etapo kriterija Dauphine izgubil nadzor nad kolesom. Dvignil je roko s krmila, da bi si očistil nos, veter pa je spodnesel sprednje kolo, zaradi česar je izgubil nadzor in trčil v zid. Utrpel je številne zlome, med drugim zlom komolca in desne stegnenice. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Saint-Etiennu. Tam so ga zdravniki operirali, poseg pa je zaradi številnih zlomov trajal kar osem ur.

Pri 54 km/h v zid

"Ni v najboljšem stanju. So nesreče in so hude nesreče – ta je bila huda," je o stanju 34-letnega kolesarja dejal vodja ekipe Ineos Dave Brailsford. Ostal bo v intenzivni negi še vsaj dva dneva, nato se bodo zdravniki odločili o nadaljnjem zdravljenju. To bi se lahko nadaljevalo tudi v Veliki Britaniji.

"Pregledali smo podatke z njegovega kolesa, s hitrostjo 54 km/h se je v hipu ustavil," je moč trčenja ponazoril Brailsford.

Prudhomme: Dirka po Franciji brez Frooma ne bo ista

Zmagovalec Toura leta 2013, 2015, 2016 in 2017 bi s peto zmago na najprestižnejši dirki na svetu izenačil rekord največ zmag, ki ga imajo v lasti Francoz Jacques Anquetil, Belgijec Eddy Merckx, Francoz Bernard Hinault in Španec Miguel Indurain.

Njegova odsotnost je po besedah organizatorjev velik udarec za letošnjo izvedbo francoske dirke. "Tour ne bo isti brez njega. Froome vse od leta 2013 igra osrednjo vlogo na tej dirki," je ocenil direktor dirke Christian Prudhomme.