Lani sta Roglič in Kruijswijk na Touru zasedla 4. in 5. mesto, kako bo tokrat na Vuelti, kjer bosta spet združila moči? Mimogrede, s 1. avgustom se odpira tudi kolesarska tržnica in Tom Dumoulin še vedno ostaja nezadovoljen pri Sunwebu ter se želi pridružiti Jumbo Vismi, a z Nemci ima pogodbo vse do leta 2021. Foto: EPA

Zagotovo Primož Roglič, z Georgom Bennettom in Stevenom Kruijswijkom pa se moramo pogovoriti, kako sestaviti zaključni načrt za Dirko po Španiji. To moramo še ugotoviti, a očtno je, da bo ekipo vodil Primož, saj bo svež, prišel bo z višinskih priprav. Merijin Zeeman

Generalni menedžer Jumbo Visme Richard Plugge je med prenosom zadnje, 21., etape za nizozemsko javno televizijo NOS potrdil, da bo novi nizozemski junak Steven Kruijswijk po 3. mestu na Touru nadaljeval sezono na Vuelti. Skupaj z njim bo dvojček Tour - Vuelta odpeljal tudi Novozelandec George Bennett.

Priznani The Cycling Podcast je v nedeljo na pariških ulicah ujel glavnega športnega direktorja/trenerja ekipe Merijna Zeemana, ki je v najnovejši pododdaji razkril par podrobnosti o načrtu Jumbo Visme za 74. Dirko po Španiji.

Dva kapetana ali dva superpomočnika?

"Kdo bo vodja Jumbo Visme na Vuelti, ki je očitno zelo pomemben cilj za ekipo?" je za konec poročanja o Touru povprašal škotski novinar Richard Moore. "Zagotovo Primož Roglič, z Georgom Bennettom in Stevenom Kruijswijkom pa se moramo pogovoriti, kako sestaviti zaključni načrt za Dirko po Španiji. To moramo še ugotoviti, a očtno je, da bo ekipo vodil Primož, saj bo svež, prišel bo z višinskih priprav. Z Georgom in Stevenom pa moramo videti kako bo, da bomo pripravili optimalni načrt," je Merijin Zeeman razkril, da bo Roglič prvi adut Nizozemcev na prihajajočem krogu po Španiji.

Jumbo Visma je naredila izjemen napredek pri kronometru in je dobila prestižni moštveni boj z uro v Bruslju ter bo tako favorit tudi na uvodni 1. etapi Vuelte, ko se bodo ekipe pomerile na 18-km kronometru v Torrevieju. Foto: AP

Glede na stanje in pripravljenost se bodo odločili se, kdo bo drugi adut za skupno razvrstitev. Po prvotnem načrtu bi Bennett v Španiji prav tako vozil na skupno uvrstitev, kar je Novozelendec ponavljal tudi v Franciji ("Vozil bom zase."), kjer je bil po dobrem začetku vse do 10. etape pred Kruijswjkom. Slednji je bil na lanski Vuelti bolj napadalno razpoložen kot prej na Touru, ko je bil peti, mesto za Slovencem.

Primož Roglič je kljub bolezni in poškodbi na spomladanski Dirki po Italiji na koncu osvojil 3. mesto, nato pa je dobil prosto, da si opomore in pripravi za drugi del sezone. Po rojstvu sina je zasavski orel tekmoval le na državnem prvenstvu konec junija v Radovljici, kjer je bil četrti, ob tem pa razkril, da je naslednji cilj Vuelta a Espana (od 24. avgusta do 15. septembra).

Zasedba Jumbo Visme za Vuelto Primož Roglič (SLO)

Steven Kruijswijk (NIZ)

George Bennett (NZL)

Robert Gesink (NIZ)

Tony Martin (NEM)

in še trije pomočniki.

Po stopničke še na tretjem Grand Touru

"Neverjetna sezona. Smo na dobri poti, gradimo si samozavest, da smo lahko najboljši na svetu. Zdaj se moramo naučiti, kako to postati, v kar vlagamo ogromno energije in truda. Smo v pravi smeri, prihaja še en Grand Tour in izredno bi bilo, da bi na vseh treh Grand Tourih prišli na zmagovalni oder," je Zeeman ne skriva, kaj je veliki cilj edinega elitnega nizozemskega moštva, ki želi na tritedenskih dirkah izzvati prevlado Ineosa (prej Skyja). Na minuli 106. Dirki po Franciji je Jumbo Visma osvojila 4 etapne zmage, tudi prestižni ekipni kronometer, končalo pa se je s prvimi zmagovalnimi stopničkami Kruijswijka.

Izredno močna zasedba hribolazcev

"Zagotovo je navdušujoče videti, da smo v gorah delovali močneje kot ekipa Ineos. Na Vuelti boste videli izredno močno zasedbo hribolazcev, tam se želimo spet pokazati in dokazati. Imamo močno zasedbo, ob tem imamo tudi mlade hribolazce, ki prihajajo (Sepp Kuss, Antwan Toelhouk, Koen Bouwman) in so kot naslednja generacija že del moštva, zaradi česar smo lahko optimistčni za prihodnja leta," je za Cyclng Podcast še dejal Zeeman.

2019 Vuelta a España se bo začela v soboto, 24. avgusta, v solinah Torrevieja. Do nedelje, 15. septembra, čaka kolesarje 3.272 km v 21 etapah. Kar 9 etap je gorskih, 4 hribovite, 6 ravninskih in moštveni ter posamični kronometer, ki bo kot na Touru potekal v Pauju. Foto: Reuters

Martin po izključitvi že na treningu za Vuelto

Za Vuelto 2019 imajo NIzozemci tako zdaj že določene štiri tekmovalce: Primož Roglič, Steven Kruijswijk, George Bennett in Robert Gesink, zaradi poškodbe nesojeni prvi pomočnik Rogle na Giru. Sočasno je Tony Martin takoj po izključitvi iz Toura že napovedal, da se gre pripravljati za Vuelto. V Franciji je bil prerojeni Nemec vodja ekipe na cesti in glavna lokomotiva na ravninskih delih etap, zaradi česar se je tudi odpovedal svoji specialnosti, saj je posamični kronometer nekdanji večkratni svetovni prvak odpeljal zelo zadržano.

Brez šprinterja v boj na španske klance

Pred sezono je bilo predvideno, da bo prvi šprinter ekipe Dylan Groenewegen odpeljal tako Tour kot Vuelto, a so že na prvi prosti dan na Touru sporočili, da bo Nizozemec raje vozil dirke po Beneluksu. Ob omenjenih mladih gorskih kolesarjih, lahko zdaj Jumbo Visma brez izrazitega šprinterja sestavi pravo zasedbo gorskih koz, s čimer bi morali konkurirati Movistarju (Valverde, Carapaz, Quintana), Astani (Lopez, Izaguirre) in Mitchelton Scottu (S. Yates, Chaves) za zmago na tradicionalno izredno razgibani Vuelti.