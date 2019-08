Obetavni belgijski kolesar Bjorg Lambrecht se je tragično ponesrečil med tretjo etapo Dirke po Poljski. Foto: EPA

"Zgodilo se je bolj na začetku, po kakšni uri 3. etape, vsaj 100 km pred ciljem. Ravno je začelo rahlo deževati, vozili smo se s hitrostjo med 38 in 40 km/h. Z Matejem Mohoričem sva vozila vštric in klepetala, podobno tudi ostali v pelotonu. Sproščeno vzdušje je bilo, brez dirkanja ali boja za položaj. Lambrecht se je vozil kakšnih 15 do 20 mest pred nama," je povedal Luka Mezgec, eden od šestih Slovencev, ki nastopajo na tej dirki.

Kaj je bilo usodno? "Bili smo na levem robu ceste, ob cesti pa odtočni travnati kanal, globok en meter. Vsaka hiša je imela za dovoz čez kanal postavljen betonski mostiček. Na črti, ki je označevala rob ceste, so bili na pet metrov tudi odsevniki. Predvidevam, da je zapeljal na odsevnik in izgubil nadzor nad kolesom, z glavo pa trčil v betonsko cev pri mostičku. Ko sem se tri sekunde zatem pripeljal mimo, je nepremično ležal in bil očitno v nezavesti."

Zgodilo se je v naselju Belk na jugu Poljske, 25 km od Katovic. Fotografija je sicer simbolična, a dobro ponazarja, kam naj bi z glavo trčil Lambrecht: v betonsko cev. Foto: Google Maps

22-letnega belgijskega kolesarja, ki je imel nekaj izjemnih rezultatov med mlajšimi člani, vedno bolje pa se je znašel tudi med profesionalci (naslednji cilj je bila Dirka po Španiji), so prepeljali v bolnišnico, kjer je med operacijo umrl.

Etapo so vseeno izpeljali do konca, saj kolesarji niso vedeli, da je šlo za tako hudo nesrečo: "Ko smo po etapi prišli v moštveni avtobus, smo izvedeli le, da je Lambrecht še vedno v nezavesti, deset minut pozneje pa, da je umrl."

Zaradi padca pred osmimi leti umrl tudi Weylandt

Z belgijskima kolesarjema sta povezani tudi prejšnji tragediji, ki sta se zgodili na dirkah najvišje ravni. Wouter Weylandt se je smrtno ponesrečil na Giru leta 2011 (padel je med spustom s prelaza Bocco), lani pa je med dirko Pariz–Roubaix umrl Michael Goolaerts, in sicer zaradi zastoja srca.