Marko Kump (Adria Mobil) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Kranja. Ta se je po 157,3 kilometra končala s šprintom, v katerem je imel izkušeni Novomeščan več moči od Italijanov Paola Tota, Marca Cecchinija in Enrica Salvadorja. Za Italijani so ciljno črto prečkali Jaka Primožič (Kranj), Rok Korošec (Ljubljana Giusto Santic) in Andi Bajc (Simplon Wels). Med deseterico je bil od Slovencev še Luka Čotar (Kranj) na devetem mestu. Za Kumpa je bila to peta letošnja zmaga in prva v Kranju nasploh.