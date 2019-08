22-letni Bjorg Lambrecht (na fotografiji med lanskim SP-jem mlajših članov, na katerem je na cestni dirki osvojil drugo mesto), se je tragično ponesrečil med tretjo etapo Dirke po Poljski. Foto: EPA

Zgodilo se je po približno 40 kilometrih dirkanja od Chorzowa do Zabrza (157 km), ko je po spletu nesrečnih okoliščin Lambrecht zletel s ceste in trčil v betonsko cev. Takoj so ga začeli oživljati, za helikopterski prevoz se zaradi resnosti poškodbe niso odločili, ampak so ga v bolnišnico v Rybniku prepeljali z reševalnim vozilom. Bil je v kritičnem stanju, med operacijo je umrl.

Žalostno novico je na Twitterju potrdila tudi Lambrechtova ekipa Lotto Soudal. "To je največja mogoča tragedija, ki je doletela njegovo družino, prijatelje in moštvene sotekmovalce ... Počivaj v miru, Bjorg."

22-letni Lambrecht je bil velik up belgijskega kolesarstva. Leta 2017 je dobil dirko mladih kolesarjev (U-23) Liege–Bastogne–Liege, na dirki Tour de l'Avenir pa je bil drugi, takoj za letošnjim junakom Toura Eganom Bernalom. Lani je bil na svetovnem prvenstvu drugi na cestni dirki mlajših članov. Letos se je odlično znašel med elito, na cenjeni dirki Valonska puščica je bil četrti.

Jakobsen prvi skozi cilj, zmaga Ackermannu

Karavana 76. Dirke po Poljski je medtem dirkala do cilja, saj ni vedela za tragedijo. Šprint glavnine je dobil nizozemski prvak Fabio Jakobsen, ki pa je bil diskvalificiran. Etapno zmago so tako prisodili drugouvrščenemu Pascalu Ackermannu, nosilcu rumene majice. Ackermann je bil najboljši že v prvi etapi. Matej Mohorič je osvojil 10. mesto, junaku včerajšnjega šprinta Luki Mezgecu pa se tokrat ni uspelo resno vključiti v boj za etapno zmago, v odločilnih trenutkih je ostal preveč zadaj in v zadnjih metrih ni obračal pedalov. Osvojil je 13. mesto, v skupnem seštevku pa je tretji.

Zmaga Ackermanna povsem v senci tragedije Belgijca

3. etapa, Chorzow-Zabrze, 157 km: 1. P. ACKERMANN NEM 3:29:41 2. D. VAN POPPEL NIZ vsi 3. M. PEDERSEN FRA 4. J. DEGENKOLB NEM 5. M. WALSCHEID NEM isti 6. M. CAVENDISH VB 10. M. MOHORIČ SLO 13. L. MEZGEC SLO čas Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. P. ACKERMANN NEM 10:00:01 2. F. GAVIRIA KOL +0:12 3. L. MEZGEC SLO 0:14 4. P. FRANCZAK POL 0:16 5. J. KACMAREK POL 0:17 6. D. VAN POPPEL NIZ 0:18 10. M. MOHORIČ SLO 0:23 54. S. ŠPILAK SLO 0:24

Viviani in Sabatini iz Quick Stepa v Cofidis

Mikel Landa, leta 2015 tretji na Dirki po Italiji, je tudi uradno iz ekipe Movistar prestopil v Bahrain Merido. Italijan Elia Viviani, zadnji dve leti član Quick Stepa, bo v naslednji sezoni nastopal za Cofidis, kar velja tudi za Fabia Sabatinija. Cofidis želi naslednje leto spet tekmovati na ravni World Toura.