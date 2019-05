Tom Dumoulin je bil do Rogličeve zmage Po Romandiji prvi stavniški favorit za slavje na Dirki po Italiji, ki jo je predlani osvojil, lani pa bil drugi. Nizozemec in Slovenec sta v prednosti tudi zaradi treh posamičnih kronometrov z zahtevnimi vzponi, kar ju postavlja v prednost pred gorskimi specialisti, ki se bodo potegovali tudi za skupno razvrstitev. Foto: EPA

Spomladanski hat-trick zmag na enotedenskih dirkah oz. stoodstotni izkupiček treh nastopov na večetapnih dirkah, ki so prav vse štele za elitno UCI-jevo svetovno serijo. Zmagoviti aduti, zaradi česar je Primož Roglič tudi na stavnicah postal nesporni prvi favorit. V prvi tretjini sezone 2019 je 29-letni Kisovčan prehitel predtem izpostavljena pretedenta Toma Dumoulina in Simona Yatesa, kot glavni italijanski adut je tu še vedno uspehov lačni Vincenzo Nibali.

Rožnate majice zaradi osredotočenosti na Tour de France ne bo branil Chris Froome, ki pa je za Cycling Weekly izdal svojo napoved, kdo ga bo nasledil na vrhu Dirke po Italiji. "Zbrala se je izredno močna zasedba na letošnjem Giru d'Italia. Tom Dumoulin, Primož Roglič, Simon Yates ... Težka izbira (dolg premislek). Moja izbira je Roglič," je Froome napovedal med Dirko po Yorkshiru.

Kdo bo zmagal Giro d'Italio 2019? Poenotene kvote oddscheker-ja v petek. Ime Priimek Ekipa svetovne serije Kvota Nastop na Giru Najboljši izidi Primož Roglič Jumbo-Visma 1,87 drugi 58. (2016) Tom Dumoulin Team Sunweb 2,75 četrti 1. (2017)

2. (2018) Simon Yates Mitchelton-Scott 3,5 drugi 21. (2018) Vincenzo Nibali Bahrain-Merida 8 osmi 1. (2013, 2016)

2. (2011)

3. (2010, 2017)

Primerjava Dumoulin ‒ Roglič na dirkah, kjer sta tekmovala skupaj. V skupnih razvrstitvah 2:3 za Slovenca. Na kronometrih 6:3 (v zmagah 2:1) za Nizozemca, na vseh etapah in posamičnih dirkah 47:39 za "metulja". Foto: EPA

Nizozemec zdaj drugače gleda na vse

Tom Dumoulin - 28-letni metulj iz Maastrichta je zadnji dve leti stal na zmagovitem odru Gira. Po zmagi pred dvema letoma je lani moral priznati premoč Chrisa Frooma. Spomladi je še brez zmage in odra v skupnem seštevku. Najbližje zmagi je bil na prvi tekmi sezone na ekipnem kronometru na Dirki po Emiratih, kjer pa je Sunweb ugnala Rogličeva Jumbo-Visma.

"Zagotovo sem v boljšem stanju kot lani, zlasti psihično. Lani sem po pomladi naredil preobrat pri sebi. Gre za moj splošni pogled na vse, v samem moštvu nismo nič spremenili, gre za moje gledanje," je Dumoulin ob predstavitvi postave za Giro spregovoril, da dozoreva in drugače dojema vse pritiske in lastna pričakovanja. Letos je že dvakrat gledal v hrbet Rogliču (Po ZAE in od Tirenskega do Jadranskega morja), zato ga tudi izpostavlja kot glavnega tekmeca.

"Odličen je bil spomladi. Tudi lani je zmagal na vseh spomladanskih dirkah, a je bil kljub temu izjemen na Touru. Zagotovo bo eden glavnih tekmecev, skupaj s Simonom Yatesom in Vincenzom Nibalijem, ki je na Dirki po Alpah nakazal spet odlično formo," je povzel Dumoulin, ki je sicer za dirko ostal brez pomembnega pomočnika Wilca Keldermana.

Primerjava Dumoulin ‒ Roglič na skupnih dirkah. V skupnem seštevku 4:3 za Angleža, v kronometrih 5:2 za Slovenca, na vseh etapah in posamičnih tekmovanjih 36:28 za Yatesa. Foto: EPA

Anglež gre dokončati lanski posel

Na lanski Dirki po Italiji je vse do 19. etape prevladoval Simon Yates, tihi dvojček iz para z Adamom Yatesom. Vse je teklo po načrtu, 13 etap je bil oblečen v rožnato, vmes osvojil tri etapne zmage, a nato je prišel siloviti Froomov napad na prelaz Finestre. Anglež iz Buryja v bližini Manchestra se je povsem zlomil, izgubil neverjetnih 38 minut ter na koncu v Rimu končal komaj kot 21. Vendar se je čez poletje pobral in nato v velikem slogu osvojil Vuelto.

"Na en način me res čaka nedokončan posel, a po drugi strani si želim še en poskus, potem ko smo bili lani tako blizu. Rad dirkam napadalno, a tako ne gre vedno, kot sem se na žalost naučil lani," poudarja Yates, da se je naučil lekcije, pri čemer je ekipa Mitchelton-Scott okrepila pomočniško zasedbo za gore.

Primerjava Nibali ‒ Roglič. V skupnih seštevkih dirk 3:3, v kronometrih 6:2 za Slovenca, na vseh tekmovanjih 51:39 za Italijana. Foto: EPA

Italijan leto podredil domačemu krogu

Kot osrednja italijanska kolesarska dirka, ki je ponos celotne države, vsi Italijani živijo za rožnati maj. Prvo orožje za zmago pa je znano, staro in preverjeno ‒ Vicenzo Nibali. Morski pes iz messinske ožine gre pri 34 letih po tretjo skupno zmago, pri čemer bi postal tudi najstarejši zmagovalec v 110-letni zgodovini kroga po Apeninskem polotoku. Po nesrečnem padcu na Touru med vzponom na legendarni Alpe d'Huez je potreboval nekaj časa, da se je vrnil v polno formo.

"Giro je moj veliki cilj prvega dela sezone in priprave so bile podrejene temu. Veliko je nasprotnikov, a v Bologni bom štartal z veliko samozavesti in mirnosti. Cesta bo odločila, kdo bo najboljši," je preudaren prekaljeni morski pes, ki bo nastopil že na 21. veliki tritedenski dirki kariere, v pomoč pa bo imel tudi dva Slovenca Grega Boleta in Kristijana Korena.

Do prve gorske, 13., etape bodo v ospredju šprinterji, pri čemer naj bi smetano pobrala trojica zvezdnikov Italijan Elia Viviani ((Deceuninck-QuickStep), Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal) in Kolumbijec Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Foto: EPA

Mesto Bernala kot tihega aduta prevzema rojak Lopez

Celotnemu kvartetu glavnih favoritov je možnosti povečala poškodba petega predvidenega favorita Egana Bernala, nesojenega kapetana Ineosa (prej Sky). Zato je zdaj najbližje izpostavljeneni četverici drugi Kolumbijec Miguel Angel Lopez z močnim in spomladi uspešnim moštvom Astane, ne nazadnje je Lopez tudi zmagal na Dirki po Kataloniji pred Bernalom. V širši krog favoritov, ki bi morali krojiti razplet vsaj v vodilni deseterici, spadajo še Mikel Landa (Movistar Team, ki ima tudi Richarda Carapaza), Poljak Rafal Majka (Bora - Hansgrohe), Rus Ilnur Zakarin (Katusha - Alpecin), Luksemburžan Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step), Nizozemec Bauke Mollema (Trek - Segafredo) in vsaj eden izmed trojice Ineosa Ivan Sosa - Tao Geoghegan Hart - Pavel Sivakov. Od Italijanov se vidita med deseterico zlasti Domenico Pozzovivo (Bahrain) in Davide Formolo (Bora).