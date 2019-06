Geraint Thomas je lani zmagal na Touru pred Thomasom Dumoulinom, Chrisom Froomom in Primožem Rogličem. Foto: EPA

"Bil je pri zavesti in je govoril z ekipo. Prepeljan bo v bolnišnico na preglede," je na Twitterju takoj po padcu zapisalo moštvo Ineos. Pozneje so sporočili, da bodo šele ti pokazali pravo stanje 33-letnega kolesarja. "Nisem zdravnik, toda Geraint je bil kar v redu," je njegove navijače nekoliko pomiril športni direktor Gabriel Rasch.

Zvečer je postalo jasno, da Geraint ni utrpel hujših poškodb in da bo čez slabe tri tedne gotovo na štartu največje dirke na svetu. "Seveda je to manjša težava za moje priprave na Dirko po Franciji, toda do začetka v Bruslju je še precej časa," je dejal Thomas.

Lanski zmagovalec Toura je po nesreči približno 30 kilometrov pred ciljem v kraju Arlesheim lahko premikal obe rami in roki, zato je bil hitro izključen zlom ključnice. Odrgnine je imel na hrbtu in desni strani telesa ter tik nad desnim očesom.

Pred Thomasom padel Zejc

Padec se je zgodil kmalu po letečem cilju. V nesrečo je bil vpleten še kolesar Astane Andrej Zejc, je potrdil Rasch. Kazahstanec je padel pred Thomasom, zaradi česar se je na tleh nato znašel tudi Britanec. Thomas je želel nadaljevati etapo, vendar se je ekipni zdravnik odločil, da je bolje, če ga pošlje v bolnišnico.

Dirka po Franciji se bo začela 6. julija, prenose boste lahko spremljali na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Viviani najboljši v šprintu

4. etapo Dirke po Švici je sicer v ciljnem šprintu dobil Italijan Elia Viviani, ki je bil v ponedeljek drugi za Petrom Saganom. Slovak je zadržal skupno vodstvo. Sagan je bil tudi tokrat blizu zmagi, a sta ga prehitela Viviani in Avstralec Michael Matthews.

Thomas je pred torkovo etapo v skupnem seštevku zasedal osmo mesto.

4. etapa, Murten-Arlesheim, 164 km: 1. E. VIVIANI ITA 3:46:02 2. M. MATTHEWS AVS 3. P. SAGAN SLK vsi 4. M. TRENTIN ITA 5. J. STUYVEN BEL isti 6. S. VANMARCKE BEL 17. M. MOHORIČ SLO 34. S. ŠPILAK SLO čas