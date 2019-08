Luka Mezgec je junija v Celju dobil etapo na Dirki po Sloveniji. Od državnega prvenstva ni več dirkal, ampak treniral na višini, tekmovalni ritem pa bo prihodnji teden lovil na Dirki po Poljski. Foto: www.alesfevzer.com

Evropsko prvenstvo v Alkmaarju na Nizozemskem bo med 7. in 11. avgustom, selektor Andrej Hauptman pa je za cestno dirko (nedelja, 11. avgusta; 172,6 km) članov izbral naslednjo ekipo: Luka Mezgec, Marko Kump, Luka Pibernik, David Per, Gašper Katrašnik in Matic Grošelj.

"Če ne bo vetra, bi znala v cilj priti glavnina in bo odločal šprint," napoveduje Mezgec, ki je letos dobil drugo etapo na Dirki po Sloveniji. V zadnjem mesecu ni dirkal, je pa dobro treniral: "Bil sem tri tedne nad Livignom, nad 2200 metri. Glavni cilj 2. dela sezone bo Dirka po Španiji, najprej pa me čaka Dirka po Poljski, na kateri bo glavni adut naše ekipe Mitchelton Scott Mikel Nieve. Sam upam na kakšen dober šprint, tri etape naj bi bile namenjene šprinterjem. Konkurenca bo kar huda, saj pridejo Ackermann, Gaviria in Degenkolb," nam je povedal 30-letni Mezgec, ki bo Dirko po Poljski končal dan prej, torej v četrtek (8. avgusta), da se bo lahko pripravil na dirko evropskega prvenstva.

Tam bo imel Mezgec, leta 2017 peti na EP-ju v Herningu, še hujšo konkurenco. Prijavljeni so Nemec Pascal Ackermann, Britanec Mark Cavendish, Italijana Matteo Trentin in Elia Viviani, Norvežan Alexander Kristoff ... Med najmočnejšimi reprezentancami bodo Belgijci, Danci, Britanci, Italijani, Nizozemci in Norvežani.

Na dirki mlajših članov bo slovenski kapetan Žiga Jerman, selektor Martin Hvastija pa je v ekipo povabil še Nika Čemažarja, Tilna Finkšta, Žigo Horvata in Aljaža Jarca.