Primož Roglič je odlično začel Dirko po Romandiji, kjer brani zmago. Foto: EPA

Po 168,4 kilometra med Neuchatelom in La Chaux-de-Fondsom je bil najmočnejši v šprintu manjše skupine favoritov. S tem je zvezdnik ekipe Jumbo-Visma oblekel rumeno majico vodilnega, ki jo je danes nosil Jan Tratnik.

Zmagovalec torkovega prologa Tratnik in Roglič sta bila že na štartu v Neuchatelu deležna posebne pozornosti. Tratnik je bil oblečen v rumeno majico vodilnega, drugi na torkovem prologu Roglič je namesto rojaka nosil zeleno majico najboljšega po točkah.

Cilj Bahrain-Meride in Tratnika je bil obdržati skupno vodstvo, vendar je Idrijčan izgubil stik z vodilnimi na zadnjem kategoriziranem vzponu na Col de la Tourne.

Buchmannu drzen pobeg ni uspel

Kmalu po prečkanju vrha se je iz glavnine odpeljal Nemec Emanuel Buchmann in hitro povečal prednost. Zadnji vzpon dneva je Buchmann začel z 38 sekundami prednosti. Zmagovalec lanskega Toura Geraint Thomas je ocenil, da je to preveč in podal se je v lov za njim. Dobil je družbo Francoza Davida Gauduja in Kanadčana Michaela Woodsa, skupaj so ubežnika šest kilometrov pred ciljno črto ujeli. Za njimi je na spustu napadel Roglič in s seboj povlekel preostanek glavnine.

Roglič je zelo hitro oblekel rumeno majico. Foto: EPA

Štiri kilometre pred koncem dneva je pospešil Gaudu, ko so ga tekmeci ujeli, je prvič pospešil Rus Ilnur Zakarin. Thomas je napadel kilometer do konca, kazalo je, da ga ne bo mogel nihče ujeti, a je Roglič šprint favoritov dobil prepričljivo.

Drugo mesto v etapi je osvojil Gaudu, tretje pa Portugalec Rui Costa. Z najboljšimi je do cilja prišel še en Slovenec. Eden najuspešnejših kolesarjev v zgodovini Dirke po Romandiji Simon Špilak je bil 12. Kapetan Jumbo-Visme za Romandijo, Nizozemec Steven Kruijswijk, je končal v času zmagovalca na 19. mestu.



"Cilj je bil, da začnem po dolgem času dirkati. Za menoj je težek dan. Ni bilo lahko, bilo je veliko vzpenjanja. Na koncu sem prišel s skupino do konca. Lepo je tako zmagati. Velikokrat sem šprinte izgubljal. Dober občutek je, ko končno zmagaš," je pojasnil Roglič, ki ima zdaj 10 sekund prednosti pred Costo in 12 pred Gaudujem.

Zasavec o skupni zmagi še ne razmišlja: "Bomo videli. Gremo dan za dnem. Steven je močan, dobro pripravljen. Skušali bomo dati vse od sebe." Ob tem je Roglič prevzel še vodstvo v boju za zeleno majico, Tratnik je tretji.



Ackermannu klasika v Frankfurtu, Bole 10. Mohorič 11.

Pascal Ackermann je zmagovalec dirke svetovne serije Eschborn-Frankfurt. Po 187,5 kilometra je imel kolesar ekipe Bora Hansgrohe v šprintu več moči od rojaka Johna Degenkolba in Norvežana Alexandra Kristoffa, zmagovalca leta 2014, 2016, 2017 in 2018. Grega Bole je bil 10., Matej Mohorič pa 11.



Slovenski prvak v dresu Bahrain-Meride se je 50 kilometrov pred koncem preselil iz glavnine v ubežno skupino. Na spustu je poskušal v svojem značilnem slogu, na ravninskem preostanku trase pa je prvi začel s pospeševanji. A pravega sodelovanja med ubežniki ni bilo, bilo je preveč pogledovanja, šest kilometrov pred ciljno črto pa je že bilo jasno, da ima glavnina vse pod nadzorom.



Bora Hansgrohe je dobre štiri kilometre pred koncem oddrvela mimo njih. Šprint je prvi začel Italijan Davide Cimolai, po njegovi desni se je mimo prebil Ackermann in dosegel tretjo zmago letos.



Čeprav je glavnina ujela Mohoriča in preostale ubežnike, je nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani pomagal moštvenim kolegom, tokrat je za Bahrain Merido šprintal Bole in osvojil deseto mesto. Mohorič je končal tik za njim.



1. etapa, Neuchatel-La Chaux-de-Fonds, 169 km: 1. P. ROGLIČ SLO 4:15:18 2. D. GAUDU FRA vsi 3. R. COSTA POR 4. M. WOODS KAN 5. D. HOWSON AVS 6. C. F. HAGEN NOR 7. E. SEPULVEDA ARG isti 8. J. HIRT ČEŠ 9. F. GROSSCHARTNER AVT 10. G. MARTIN FRA ... 12. S. ŠPILAK SLO čas 68. J. TRATNIK SLO 8:32 106. L. PIBERNIK SLO 13:10

Skupni vrstni red po 1. etapi: 1. P. ROGLIČ SLO 4:20:15 2. R. COSTA POR +0:10 3. D. GAUDU FRA 0:12 4. G. THOMAS VB 0:13 5. C. BETANCUR KOL 0:14 6. F. GROSSCHARTNER AVT 0:15 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:17 8. J. KNOX VB 0:18 9. D. HOWSON AVS isti čas 10. W. ANACONA KOL 0:19 ... 14. S. ŠPILAK SLO 0:24 68. J. TRATNIK SLO 8:41 106. L. PIBERNIK SLO 13:43