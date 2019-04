Jan Tratnik je nekoliko nepričakovano dobil uvod Dirke po Romandiji in se veselil prve zmage na dirki najvišjega razreda. Foto: EPA

29-letni Tratnik, član Bahrain-Meride, je slabe štiri kilometre dolgo traso po ulicah Neuchatela prevozil s časom 5:06,79 in premagal favoriziranega rojaka Rogliča, ki na zahodu Švice brani lansko skupno zmago. Tretje mesto je pripadlo domačinu Tomu Bohliju.

Tratnik je takole brzel proti cilju. Foto: EPA

Tratnik: Običajno je Primož spredaj

"Še sam sem presenečen. A verjel sem vase, vedel sem, da mi trasa ustreza. Osredotočil sem se na vožnjo, dal sem vse od sebe in rezultat je tu," se je veselil Tratnik in dodal: "To je prva zmaga na ravni WorldToura, tako da je res nekaj posebnega. Pa še Primoža sem premagal, običajno je on spredaj."

Romandija: Jan Tratnik 39 stotink pred Primožem Rogličem

Na dirki nastopata še dva Slovenca. Simon Špilak je bil 59., Luka Pibernik pa 112.

V sredo je na sporedu gorska etapa med Neuchatelom in La Chaux-de-Fondsom. Dirka se bo končala v nedeljo.