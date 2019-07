Primož Roglič se po rojstvu prvega otroka v času Toura pospešeno pripravlja na naslednji veliki izziv – Vuelto 2019. Foto: EPA

Poletna kolesarska tržnica je v polnem razmahu, v ozadju je bilo sklenjenih že kopica pogodb in prestopov kapetanov, ki pa uradni lahko postanejo šele s 1. avgustom. Uspešna nizozemska ekipa Jumbo Visma je pohitela in že dobro leto pred iztekom pogodbe prepričala najboljšega slovenskega kolesarja, da je podaljšal sodelovanje.

Roglič je po osvojenem 3. mestu na Giru 2019 dirkal le na državnem prvenstvu Slovenije, kjer je osvojil 4. mesto. Prvič v profesionalni karieri gre zdaj na dva Grand Toura v eni sezoni, na obeh kot kapetan Jumbo Visme. Foto: EPA

Nizozemski časopis De Telegraaf poroča, da se je Jumbo Visma ustno dogovorila tako z Rogličem kot prvim šprinterjem moštva Dylanom Groenewegnom o kar triletnem podaljšanju pogodb, ki bi se jima iztekle z letom 2020. Dogovor morajo zdaj vpleteni še potrditi s podpisom izboljšanih pogodb. Roglič je po uspešnem kolesarskem preboju pri ekipi Adrie Mobil (2013 –2015) z letom 2016 podpisal za Jumbo, ki je dalo priložnost nekdanjemu smučarskemu skakalcu na najvišji ravni kolesarstva. V dobrih treh letih je Nizozemcem privozil 25 zmag, od tega 9 skupnih na večetapnih dirkah.

Groenewegna ne izpustijo iz rok

Primož Roglič in Groenewegen bosta tako še štiri nadaljna leta dva stebra nizozemskega moštva World Toura, pri čemer si bo zasavski orel prizadeval za zmage na večetapnih dirkah, tudi na največjih treh, Amsterdamčan pa naj bi dokončno zavladal med šprinterji, kjer je že zdaj med najhitrejšimi. Ne nazadnje je slavil tudi že v 7. etapi 106. Dirke po Franciji, s čimer ima že 4 šprinterske zmage na zadnjih treh Tourih.

Tri zmage, 3. mesto Gira in 2. na UCI-lestvici

29-letnik iz Strahovelj nad Kisovcem je v sezoni 2019 trenutno na lestvici svetovne kolesarske zveze (UCI) na izvrstnem 2. mestu, potem ko je dobil kar tri enotedenske dirke za svetovno serijo: Po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja in Po Romandiji. Na Dirko po Italiji je šel Rogla kot prvi favorit, dobil dva kronometra in nosil rožnato majico, vendar je nato zaradi bolezni in poškodb po padcu izgubil veliko moči. Na koncu je v Veroni vseeno osvojil končno 3. mesto in postal prvi Slovenec z uvrstitvijo na zmagovalni oder na eni izmed največjih treh tritedenskih kolesarskih dirkah.

Jumbo Visma je letos slavila že 39 zmag in je na UCI-jevi lestvici tretje najmočnejše moštvo World Toura. Na pravkar potekajočem Touru so Nizozemci dobili kar 4 od prvih 10 etap, tudi prestižni ekipni kronometer. Foto: Reuters

Obilo smole in usodna napaka direktorja

Zaradi precej skromne moštvene podpore na Giru in pravega vrtiljaka zamenjav kapetanov za Grand Tour med moštvi se je v kolesarskem svetu pojavilo namigovanje, da je Roglič zanimiv za ekipe, ki bodo ostale brez pravih specialistov za velike tritedenske dirke. V Italiji je Roglič maja zaradi poškodbe (Robert Gesink) in bolezni (Laurens De Plus) ostal brez prvih dveh pomočnikov za gore. Nato si je še športni direktor Addy Engels vzel odmor za stranišče, ko se je Rogliču odlomil menjalnik v zaključku 15. etape, kar je pripeljalo do zamenjave kolesa in poznejšega padca, po katerem si kapetan Jumbo Visme ni zmogel dovolj opomoči, da bi še napadel skupno zmago.

Konec poletja oči uprte v Španijo

Po končnem 3. mestu si je vidno zdelani in oslabeli Roglič vzel prosto, ob tem se mu je sredi junija rodil še prvi otrok. Tako ni zmogel priti nazaj v vrhunsko formo, da bi lahko na letošnji Dirki po Franciji branil lansko 4. mesto Toura. Na državnem prvenstvu v Radovljici je konec junija Roglič potrdil, da že ima naslednji veliki cilj – Dirko po Španiji.

Roglič bo prvič dirkal na Vuelti

Z novo pogodbo tudi močnejša podpora

Na Vuelto 2019 gre zasavski orel kot kapetan Jumbo Visme, prvi pomočnik bo Robert Gesink, za gore bo nared tudi Antwan Toelhoek. Če bosta po končani francoski pentlji pravega zdravja, bosta šla v Španijo na pomoč tudi trenutni kapetan Steven Kruijswijk in George Bennett. S tako močno zasedbo gre lahko Roglič znova po uvrstitev na zmagovalni oder, a po drugi strani še nikoli ni dirkal na Vuelti, ki ima svoje zakonitosti, kot so kratke, eksplozivne etape s kopico ciljev na gorskih vzponih. Vuelta a Espana 2019 se bo začela v soboto, 24. avgusta, v Torrevieju pri Alicanteju, končala pa se bo v nedeljo, 15. septembra, v Madridu.

Pogodbe vsaj za naslednji dve leti imajo tudi drugi izpostavljeni kolesarji rumeno-črnega moštva: Wout van Aert (do 2021), Steven Kruijswijk (2021), Mike Teunissen (2022) in Robert Gesink (2021). Jumbo Visma ima ambiciozne cilje, s čimer se veča proračun moštva in tudi plače najboljših kolesarjev na čelu z Rogličem.

Z Dumoulinom izzvati prevlado Ineosa

Za nameček se v zadnjem tednu kopičijo govorice, da je ravno edina nizozemska ekipa World Toura zdaj največja želja Toma Dumoulina. Metulj iz Limburga je zaradi napačnega zdravljenja namreč izgubil vse zaupanje v moštvo Sunweb in je sam pripravljen plačati odškodnino, da dobi proste roke. Sprva je Dumoulinov krog zanikal govorice, ki pa so jih potrdili številni iz nizozemskih kolesarskih krogov. S prihodom v domovini izjemno priljubljenega bi Jumbo Visma resno izzval moč Ineosa, četudi s pol manjšim proračunom (20 milijonov evrov proti dobrim 40 milijonom evrov).

Seveda bi nato nastopila težava, kdo bo prvi kapetan na Giru, Touru ali Vuelti. A če se je Sky/Ineos odločil za princip dveh močnih kandidatov za končno slavje, mu lahko s takšno zasedbo parira tudi Jumbo Visma.