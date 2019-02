Tadej Pogačar se je veselil uspeha kariere. Foto: EPA

Čeh je imel v zadnji etapi tri sekunde naskoka pred Dancem Sorenom Kraghom Andersenom, tretje mesto je zasedel Nizozemec Woet Poels. Pogačar je zasedel šesto mesto z zaostankom 18 sekund. 20-lenik je bil v velikih težavah na začetku zadnjega vzpona, zaostajal je že minuto, nato pa se je izjemno pobral in močno znižal zaostanek.

V skupnem seštevku je za 14 sekund ugnal Andersena, Poels je na tretjem mestu zaostal 21 sekund. Simon Špilak je končal na desetem mestu z zaostankom treh minut in 47 sekund.

Na cilju najprej objel dekle

"Bil je noro hiter dan. Moji kolegi iz ekipe so opravili res dobro delo. Ves dan so garali zame. Res sem ponosen nanje in vesel zmage," je pojasnil Pogačar, ki se je najprej objel z dekletom Urško Žigart, sicer kolesarko BTC City Ljubljane.



"To so bile moje sanje, ki so se uresničile. Težko verjamem, da sem zmagal," je iskal besede čriček iz Komende.



Dirka po Algarveju po rangu spada v kategorijo ekstra, kar je enako letošnji Dirki po Sloveniji. Po kategorizaciji Mednarodne kolesarske zveze UCI so nad dirkami ekstra kategorije le dirke svetovne serije.



Pogačar je drugi Slovenec s skupno zmago na tej dirki. Leta 2017 je bil na njej najboljši Primož Roglič. Oba sta zdaj na seznamu zmagovalcev ob boku Poljaku Michalu Kwiatkowskemu, Valižanu Geraintu Thomasu, Nemcu Tonyju Martinu, Avstralcu Richieju Portu, Špancu Albertu Contadorju ...