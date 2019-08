Elia Viviani je na evropskem prvenstvu v Alkmaarju s pravočasnim napadom in dovolj moči v ciljnem šprintu osvojil zlato odličje. Foto: EPA

EP v kolesarstvu, elita, 172,6 km: 1. E. VIVIANI ITA 3:30:52 2. Y. LAMPAERT BEL +0:01 3. P. ACKERMANN NEM 0:08 4. A. KRISTOFF NOR 0:33 5. M. MORKOV DAN vsi 6. S. BENNETT IRS 7. M. TRENTIN ITA 8. L. MEZGEC SLO isti 9. A. DEMARE FRA 10. R. SELIG NEM čas

Temu so v zadnjih 100 m pošle moči, 30-letniku iz Isole della Scale enostavno ni mogel več slediti, ciljno črto je prečkal drugi (+0:01). Tretji je bil Nemec Pascal Ackermann, ki je zaostal za osem sekund.

Po dveh tretjinah nedeljske preizkušnje se je izoblikovala skupina 13 ubežnikov, med katero je bil tudi zmagovalec dveh etap na nedavni Dirki po Poljski Luka Mezgec, ki pa ni zdržal hitrega tempa.

Kolesarji so počasi začeli odpadati iz skupine, v končnici dirke so se za zmago udarili le še trije, ki so se tudi uvrstili na oder za zmagovalce. Glavnina je v cilj prišla 33 sekund pozneje, ciljni šprint je dobil Norvežan Alexander Kristoff. Mezgec je v istem času ciljno črto prečkal na osmem mestu.

Viviani: To je moja največja zmaga

"Občutek je neverjeten. Ubrali smo popolnoma drugačno taktiko, kot smo si jo zamislili zjutraj. Mislili smo, da bo o prvaku odločil šprint glavnine, nato pa smo videli, da bo dirka precej težja. Res je bilo težko, še posebej del na tlakovcih, bila je tudi kopica težkih zavojev. Šest krogov pred koncem smo se odločili za napad, s katerim smo razredčili skupino, v zadnjih krogih pa je bilo vse odvisno le še od taktike in od tega, koliko moči mi bo ostalo v nogah za sam zaključek. To je ena mojih največjih zmag," je dejal novi evropski prvak.

Naslov drugo leto zapored v Italijo

Že drugo leto zapored je naslov evropskega prvaka romal v Italijo, lani je bil v Glasgowu na Škotskem najboljši Matteo Trentin (letos sedmi), ki je dirko sklenil pred Nizozemcem Mathieujem van der Poelom in Belgijcem Woutom van Aertom. Viviani je bil sicer leta 2017 evropski podprvak, tedaj mu je zlato odličje v Herningu na Danskem speljal Kristoff.

Hauptman zadovoljen z nastopi

"Po ogledu proge smo točno vedeli, kako bo, glede na to, da so te dni zelo nizozemske vremenske razmere, saj močno piha. Prvi krog je bil čisto na odprtem ob morju, vedeli smo, da bo od štarta do cilja vojna in tako je bilo. Po 20 km smo bili takoj na vetru, izoblikovalo se je sedem skupin. V prvi skupini smo imeli Mezgeca in Davida Pera, več kot polovico dirke mu je odlično pomagal. Šest krogov do cilja, ko so Italijani napadli, je Mezgec priključil, potem pa v bistvu ni naredil nobene napake. Dirka se je odvila, kot se je, a z osmim mestom v taki konkurenci smo lahko vsi zelo zadovoljni," je ocenil slovenski selektor Andrej Hautman.

Na nedeljski preizkušnji so ob Mezgecu nastopili še Matic Grošelj, Gašper Katrašnik, Marko Kump, David Per in Luka Pibernik, a dirke niso končali.