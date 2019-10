Peter Sagan je bil glavni zvezdnik na predstavitvi Gira v Milanu. Foto: EPA

"Italija ima posebno mesto v mojem srcu. Tam sem prvič postal svetovni prvak, dolgo sem tekmoval v italijanskih moštvih. Vsak kolesar si želi vsaj enkrat nastopiti na tej klasični dirki, zdaj je prišel čas tudi zame. V zadnjih desetih letih sem sodeloval na številnih močnih dirkah v tej državi, a sem čutil, da mi nekaj manjka," je dejal trikratni svetovni prvak.

Giro 2020 se bo začel z gostovanjem na Madžarskem 9. maja, kjer bodo prve tri etape. Po 3.579 kilometrih se bo končal 31. maja v Milanu.

Sagan bo nastopil na Giru in Touru

Druga etapa Dirke po Italiji bo Saganu še posebej všeč, saj se bo končala v Györju, mestu tik ob slovaški meji in le nekaj ur oddaljenem od njegovega rojstnega kraja Žiline. Saganova ekipa Bora-Hansgrohe je še sporočila, da bo imel Slovak naslednje leto dvojni spored, saj bo le mesec po koncu Dirke po Italiji štartal še na Touru.

26. maja se karavana približa Sloveniji

Že peta etapa bo imela cilj na ognjeniku Etni na Siciliji, na katero ima lepe spomine Jan Polanc, ki je tam zmagal leta 2017. Najbližje Sloveniji bo Giro prišel 26. maja, ko bo etapa v Furlaniji - Julijski krajini. Štart bo v Vidmu, kolesarji bodo prek Čedada prišli skorajda do Slovenije, potem pa se bodo obrnili na zahod, cilj etape bo v mestu San Daniele del Friuli.

Richard Carapaz bo v majici ekipe Ineos branil zmago na Giru. Maja je ugnal tudi italijanskega aduta Vincenza Nibalija in Primoža Rogliča. Foto: EPA

Hribolazci bodo prišli na svoj račun zadnji teden

Zadnji teden Gira bo zares naporen. V 16. etapi so na sporedu prelazi Forcella Valbona, Monte Bondone in Durone. Cilj bo v zimsko-športnem središču Madonna di Campiglio. To je prva izmed treh gorskih etap, ko bodo kolesarji morali premagati več kot 5000 metrov nadmorske višine.

Cima Coppi na Stelviu

18. etapa je označena za kraljevsko. Na sporedu bo legendarni prelaz Stelvio (2757 m), ki bo tudi najvišja točka Gira 2020 (Cima Coppi).

20. etapa do Albe do Sestriera je zadnja zares zahtevna. Colle dell’Agnello (2744 m) pri francoski meji je odločil Giro pred tremi leti, ko je slavil Vincenzo Nibali. Sledil bo legendarni prelaz Toura Izoard (2360 m). Sedemkrat je bil tudi na sporedu Gira. Prek prelaza Montgenevre se kolesarji vrnejo v Italijo in končajo z vzponom do Sestriera.

Skupno skoraj 60 km vožnje na čas

Drugič zapored bodo na sporedu trije kronometri. Uvodni v Budimpešti bo dolg 8,6 km, ključen pa bo kronometer v 14. etapi do Cesenatica, ki bo vseboval vzpon na Poggio s povprečnim naklonom 12,7 odstotka. Zadnji dan v Milanu bo na sporedu še 16,5 km dolga vožnja na čas.

Spored etap Gira 2020:

1. etapa: Budimpešta, kronometer, 8,6 km

2. etapa: Budimpešta–Györ, 195 km

3. etapa: Szekesfehervar–Nagykanizsa, 204 km

4. etapa: Monreale–Agrigento, 134 km

5. etapa: Enna–Etna, 150 km

6. etapa: Catania–Villafranca Tirrena, 138 km

7. etapa: Mileto–Camigliatello Silano, 223 km

8. etapa: Castrovillari–Brindisi, 216 km

9. etapa: Giovinazzo–Vieste, 190 km

Prost dan: 18. maj

10. etapa: San Salvo–Tortoreto Lido, 212 km

11. etapa: Porto Sant’Elpidio–Rimini, 181 km

12. etapa: Cesenatico–Cesenatico, 205 km

13. etapa: Cervia–Monselice, 190 km

14. etapa: Conegliano–Valdobbiadene, kronometer, 33,7 km

15. etapa: Rivolto–Piancavallo, 183 km

Prost dan: 25. maj

16. etapa: Videm–Valdobbiadene, 226 km

17. etapa: Bassano del Grappa–Madonna di Campiglio, 202 km

18. etapa: Pinzolo–Lago di Cancano, 209 km

19. etapa: Morbegno–Asti, 251 km

20. etapa: Alba–Sestriere, 200 km

21. etapa: Cernusco di Naviglio–Milano, kronometer, 16,5 km