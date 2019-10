Maxi Kleber in Luka Dončić med obrambno akcijo ob metu Deonta Burtona. Foto: AP

Luka Dončić, ki je na parketu preživel 27 minut, je bil z 19 točkami vodilni strelec svojega moštva, temu pa je dodal še 10 skokov in 7 podaj. 20-letnik pri metu iz igre sicer ni bil najbolj natančen (4:10). Na drugi strani je Porzingis k zmagi prispeval 17 točk in 13 skokov.

"Luka ima neverjeten občutek za igro in sposobnost, da žogo poda ravno v pravem trenutku. Porzingis pa je neverjeten s svojo višino in sposobnostjo zabijanja," je svoja varovanca po koncu tekme hvalil trener Rick Carlisle. Dončić je bil glede igranja z Latvijcem jasen: "Vedno vam povem isto. Je odličen igralec in odlična oseba, zato se bova ujela."

Še ena pripravljalna tekma

Dallas bo zadnjo pripravljalno tekmo odigral v petek ponoči po slovenskem času v Vancouvru proti Los Angeles Clippersom, 23. oktobra pa Dončića in soigralce čaka prva tekma nove sezone proti Washington Wizards.

Visoka zmaga tudi za Heat

Do zmage na pripravljalni tekmi je prišel tudi Miami, ki je s 120:87 premagal Atlanto. Goran Dragić je za Miami v 21 minutah prispeval 12 točk, pet podaj ter po dva skoka in dve ukradeni žogi. Košarkarji Miamija bodo prav tako naslednjič na parketu v petek, ko bodo gostovali pri Orlando Magic.

Na parket je stopil tudi tretji Slovenec v moštvu NBA Vlatko Čančar. Ob zmagi njegovega moštva Denver Nuggets s 107:102 proti Phoenix Sunsom je na parketu preživel pet minut, enkrat metal na koš, a bil neuspešen.