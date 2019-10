Dallas po treh pripravljalnih tekmah ostaja še brez zmage. Foto: AP

20-letni Ljubljančan je na parketu prebil 23 minut. Za dve je metal 1/5, za tri 5/8, s črte prostih metov pa 10/11. V bleščeči prvi sezoni, ko je navduševal predvsem z igro v napadu, so bili prosti meti ena tistih redkih manjših ofenzivnih pomanjkljivosti. V prvem letu na največjem košarkarskem odru na svetu jih je izvajal 71,3-odstotno. “Vedel sem, da lahko zadevam proste mete, sem pa vadil celo poletje. To me ne skrbi, le nadaljevati moram v takem ritmu, kot sem metal tokrat,“ je dejal Dončić.

Že v prvem delu je dosegel 20 točk, zablestel pa je ob koncu druge četrtine, ko je zadel tri trojke zapored. Z zadnjo, ki jo je vrgel z velike razdalje – že z roba kroga na polovici igrišča –, je Maverickse, ki so prvič letos zaigrali na domačem parketu, v dvorani pa se je zbralo dobrih 17.000 gledalcev, približal na 61:55. V statistiko je sicer Luka vpisal še sedem skokov in dve podaji.

Giannis neustavljiv s 34 točkami

Sezona v Ligi NBA se bo začela 22. oktobra. Dallas se bo do tedaj pomeril še z Oklahomo Cityjem in Los Angeles Clippersi. Foto: AP

Dallas je odigral tretjo tekmo v štirih dneh. V prvem delu je prednost najboljše ekipe rednega dela lanske sezone narasla že na 15, potem ko so domači košarkarji iz igre v tistem obdobju metali 2/22. Niso našli prave obrambe za Giannisa Antetokounmpa. Aktualni MVP je na pripravljalnih tekmah zelo motiviran. Tokrat se je v 23 minutah ustavil pri 34 točkah, temu pa je dodal še 11 skokov.

Gostitelji so se minuto pred koncem približali na 113:111, ko je bil s črte prostih metov uspešen Antonius Cleveland, toda odgovorila sta Frank Mason in Dragan Bender, ki je zadel za tri. Hrvaški košarkar je bil sicer s 17 točkami za Giannisom in Ersanom Ilyasovo, ki je prispeval 18 točk, tretji strelec Bucksov. V teksaški vrsti je 16 točk v prav toliko minutah dal Boban Marjanović, 13 jih je dodal Justin Jackson, 12 pa Jalen Brunson. Po januarski poškodbi ahilove tetive se je na parket vrnil J. J. Barea, ki je ob velikem navdušenju gledalcev v igro vstopil sredi prve četrtine. Odigral je 12 minut in dosegel tri točke.

Porzingis se še privaja na nov sistem

Kristaps Porzingis je vpisal 11 točk, za tri pa je metal le 2/9. “To je še pripravljalno obdobje, še vedno se uigravamo in se še privajam na sistem. Zgrešil sem preveč odprtih metov. Če bi na začetku vrgel in zadel kakšnega več, bi bilo videti precej bolje, saj bi lahko ujel pravi ritem. Po drugi strani lahko naredim še veliko stvari, četudi ne zadevam. Moram se samo osredotočiti in biti agresiven, igrati na pravi način, voditi v napadu, trdo igrati v obrambi in počasi bomo ujeli pravi ritem. Navadil se bom na soigralce in oni name,“ je povedal latvijski zvezdnik.