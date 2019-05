V izenačeni tekmi so Carigrajčani v 17. minuti sploh prvič povedli (44:42), nato pa vodstva niso več izpustili iz rok. V 32. minuti je semafor kazal najvišjo prednost +11 (68:57).

Košarkarji Anadoluja se veselijo zmage na odločilni peti tekmi v seriji. Foto: EPA

18 točk Larkina in Moermana, dvojni dvojček Mičića

Pri domačih sta bila najučinkovitejša Shane Larkin in Adrien Moerman, ki sta dosegla po 18 točk. Izkazal se je tudi Vasilije Mičić z dvojnim dvojčkom. Dosegel je deset točk in jim dodal še deset podaj. Za Barcelono pa sta Thomas Heurtel in Chris Singleton prispevala po 12 točk.

Zaključni turnir, na katerega so se že uvrstili moskovski CSKA, Fenerbahče in Real iz Madrida, bo med 17. in 19. majem v Vitorii.

EVROLIGA

KONČNICA, četrtfinale

Peta tekma:

ANADOLU EFES (4) - Barcelona (5) 3:2

80:71 (23:28, 24:14, 14:15, 19:14)

Larkin in Moerman 18, Anderson, Beaubois 11; Heurtel in Singleton 12, Tomić

10. Blažič ni igral.

Že odigrano:

Baskonia (7) - CSKA MOSKVA (2) 1:3

Žalgiris (8) - FENERBAHČE (1) 1:3

Panathinaikos (6) - REAL MADRID (3) 0:3