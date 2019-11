Željko Obradović je že vse od leta 2013 na klopi Fenerbahčeja. Leta 2017 se je veselil naslova evropskega prvaka, zdaj pa ga čaka zelo težka naloga, saj so njegovi varovanci popolnoma razglašeni. Foto: EPA

Željko Obradović se je v prvem polčasu večkrat jezil na svoje izbrance, a vse skupaj ni prav nič pomagalo. Fenerbahče ostaja na dnu lestvice, zbral je le dve zmagi. Barcelona se je s sedmo zmago zavihtela na vrh lestvice.

Barcelona si je že do odmora priigrala 14 točk naskoka (44:30). Alex Abrines in Adam Hanga sta bila natančna izza črte. Gostitelji so tretjo četrtino dobili kar s 23:10. Turki dve minuti in pol niso dosegli niti točke in po 30 minutah je bila tekma odločena (67:40).

Pri Barceloni je Cory Higgins dosegel 22 točk, zadel je tri trojke. Obradović ni imel niti enega razigranega igralca. Le Joffrey Lauvergne je bil dvomesten z 12 točkami.

Na drugi tekmi večera je Baskonia Vitoria ugnala moskovski CSKA z 80:70. Pred 10.440 gledalci v Fernando Buesa Areni je bil najboljši strelec Tornike Shengelia z 22 točkami.

Real povozil Himki

Madridski Real je zanesljivo premagal Himki s 104:76. Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je za kraljevi klub v 18 minutah dosegel 19 točk.

9. krog:

ŽALGIRIS - PANATHINAIKOS

85:86 (16:19, 17:22, 20:23, 32:22)

Leday 15; Calathes 19, Thomas 13.

ALBA BERLIN - CRVENA ZVEZDA

92:80 (21:15, 25:19, 21:20, 25:26)

Giedraitis 22, Sikma 18; Ojo 12.

BAYERN - OLYMPIACOS

85:82 (23:17, 20:27, 12:19, 30:19)

Lo 19, Barthel 18; Baldwin 19.

ASVEL - ANADOLU EFES

84:90 (22:25, 23:21, 21:24, 18:20)

Jean Charles, Jekiri, Taylor 12; Larkin 19, Beaubois in Mičić 16.

OLIMPIA MILANO - MACCABI

92:88 (21:21, 26:21, 24:22, 21:24)

Scola 20, Rodriguez 18; Wilbekin 25.

VALENCIA - ZENIT

94:90 (15:16, 18:22, 24:25, 37:27)

Abalde 18, Loyd 17; Renfroe, Thomas 17.

REAL MADRID - HIMKI MOSKVA

104:76 (31:25, 34:17, 27:14, 12:20)

Randolph 19, Campazzo in Tavares 15; Kramer 14, Gill in Šved po 12.

BASKONIA - CSKA MOSKVA

80:70 (24:19, 21:23, 17:17, 18:11)

Shengelia 22, Vildoza 12, Stauskas 11; James in Strelnieks po 17, Hackett 12.

BARCELONA - FENERBAHČE

89:63 (25:15, 19:15, 23:10, 22:23)

Higgins 22 (4/8 za tri), Abrines 12, Kuric 11; Lauvergne 12.