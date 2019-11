Dvoboj najboljših strelcev tekme, Nikole Mirotića in Anthonyja Randolpha. Foto: EPA

To je bil 26. medsebojni evropski obračun v tem stoletju, 14. pa je bil boljši Real. Madridčani so Barci prizadejali drugi poraz v Evroligi, sami pa so vknjižili peto zmago, tretjo zapored. Dobili so še drugi medsebojni dvoboj v tej sezoni, potem ko so bili boljši v španskem superpokalu, prav tako v svojem Wizink Centru.

Gostitelji so sijajno začeli tekmo in s serijo 15:0 na krilih Facunda Campazza in Randolpha povedli 17:3. Po prvi četrtini so vodili kar za 18 (32:14), a se je v nadaljevanju ekspresno situacija obrnila. Barca je odgovorila z delnim izidom 18:0 in se približala na 37:35, razigrani Nikola Mirotić pa je poskrbel, da so Katalonci na odmor odšli celo s prednostjo (48:50). Ključno razliko je Real naredil takoj na začetku drugega dela, ko mu je uspela nova velika serija, tokrat 13:0 in vodstvo 61:50. Barca se je pred zadnjimi desetimi minutami še približala na 71:64, a je v zadnji četrtini domača zasedba brez težav tekmo mirno pripeljala do konca.



Oči so bile na dvoboju uprte v Mirotića. Črnogorec s španskim potnim listom se je pred letošnjo sezono po sedmih letih v Ligi NBA vrnil v Španijo in podpisal z Barco, s čimer je postal najbolje plačani košarkar na stari celini. Izvrstni krilni center se je pred tem kalil v mlajših selekcijah kraljevega kluba, leta 2008 pa debitiral za prvo ekipo, v kateri je nato igral še štiri sezone. V dresu Reala je bil dvakrat izbran za najboljšega mladega košarkarja Evrolige. Z 19 točkami je bil sicer prvi strelec tekme. Pri Realu je bil najboljši Randolph s 16, Američan s slovenskim potnim listom pa je ujel tudi sedem odbitih žog.



8. krog:

REAL MADRID - BARCELONA

86:76 (32:14, 16:36, 23:14, 15:12)

Randolph 16 (4/9 iz igre) in 7 skokov, Campazzo in Deck po 13; Mirotić 19, Tomić 13.



BASKONIA - MACCABI

83:113 (21:28, 11:27, 26:31, 25:27)

Šengelia 31; Wilbekin 20, Bryant 19.

PANATHINAIKOS - ALBA BERLIN

105:106 (31:31, 18:27, 20:16, 19:14) - po dveh podaljških

Papapetrou 39; Hermannsson 20, Nnoko 17.

HIMKI MOSKVA - OLIMPIA MILANO

87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14)

Šved 24, Jerebko 19; Scola 16.

ANADOLU EFES - ZENIT

90:88 (21:14, 21:16, 27:20, 21:38)

Micić 24, Larkin 23; Hollins 26.

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - FENERBAHČE



Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - ASVEL



Ob 20.30:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS



Ob 21.00:

VALENCIA - BAYERN