Greg Monroe, ki je med letoma 2010 in 2015 igral za Detroit Pistonse, je potopil madridski Real. Foto: EPA

Motivirani Bavarci so ob odmoru vodili z 41:38, ključna pa je bila tretja četrtina, ki so jo dobili s 26:19. Leon Radošević je povišal na 65:54 in vse je kazalo na gladko zmago Bayerna. Tri minute pred koncem je Facundo Campazzo znižal na 81:78, a so Petteri Koponen, Maodo Lo in Greg Monroe v končnici poskrbeli za odmevno zmago Bayerna.

Real je izgubil že tretjič, Bayern pa je zmagal tretjič. Monroe je prispeval 18 točk, Danilo Barthel pa jih je dodal 17. Poleg Randolpha se je pri Realu izkazal še Campazzo s 16 točkami.

Prvi poraz CSKA-ja

CSKA je doživel prvi poraz. V Megasport Areni v Moskvi se je zmage veselil Olympiacos (79:84). Pri gostih iz Pireja je Brandon Paul dosegel 20 točk, Kevin Punter pa 16.

Peta zmaga Barcelone

Barcelona ostaja neporažena po zmagi nad Valencio s 83:77. Zadnjo četrtinmo so Katalonci dobili z 21:12. Cory Higgins je prispeval 20 točk, Nikola Mirotić jih je dodal 17.

V veliki krizi je Fenerbahče, ki je v Tel Avivu doćživel že četrti poraz. Maccabi je bil boljši s 67:55.

6. krog bo na sporedu v četrtek in petek.

5. krog:

HIMKI MOSKVA - PANATHINAIKOS

103:86 (25:29, 25:26, 27:18, 26:13)

Šved 26 (7/8 za 2), Timma 16, Jerebko 14; Fredette 16, Calathes in Thomas 10.

ANADOLU EFES - CRVENA ZVEZDA

85:70 (21:9, 17:17, 18:25, 29:19)

Micić 26 (5/8 za 2, 4/6 za 3), Larkin 13, Simon 11; Brown 18, Lazić 9.

ALBA BERLIN - OLIMPIA MILANO

78:81 (18:17, 15:9, 17:27, 28:28)

Siva 20, Giedraitis 18; Rodriguez 17, Scola 14, Nedović 12.

ASVEL - BASKONIA

66:63 (16:23, 14:13, 18:13, 18:14)

Jekiri 16, Bako 11, Diot 10; Šengelija 27, Fall 11, Vildoza 9.

CSKA MOSKVA - OLYMPIACOS

79:84 (24:18, 15:25, 21:21, 19:20)

James 22, Hines 19; Paul 20, Punter 16.

ŽALGIRIS - ZENIT

* 70:82 (18:14, 10:14, 15:16, 19:18)

Leday in Ulanovas po 12; Ponitka 19, Ayon 11.

* - po podaljšku

MACCABI - FENERBAHČE

67:55 (12:6, 29:15, 11:20, 15:14)

Casspi 13, Hunter in Wolters po 11; De Colo 13, Williams in Muhammed po 11.

BAYERN - REAL MADRID

95:86 (22:20, 19:18, 26:19, 28:29)

Monroe 18, Barthel 17, Koponen 15; Randolph 17 (4/6 za dve, 3/4 za tri) in 10 skokov v 25 minutah, Campazzo 16, Garuba 12.

BARCELONA - VALENCIA

83:77 (21:19, 23:22, 18:24, 21:12)

Higgins 20, Mirotić 17; Loyd 17.