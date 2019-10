Stratos Perperoglou drugo sezono igra za Crveno zvezdo, dve leti pa je preigral tudi pri Barceloni. Foto: EPA

Katalonci kljub številnim težavam s poškodbami predvsem na položaju organizatorja igre ostajajo neporaženi. Po odstopu Milana Tomića je Zvezdo vodil Andrija Gavrilović, v rdeče-belem dresu pa je prvič po hudi julijski prometni nesreči nastopil Ognjen Kuzmić. Ko je stopil na parket dvorane Aleksandra Nikolića, so mu navijači namenili stoječe ovacije.

In Beograjčani so izvrstno začeli dvoboj. V drugi četrtini so povedli celo z dvomestno prednostjo. Najprej je za veliko navdušenje na tribunah poskrbel Kuzmić, ki je zadel za 30:20, na +13 pa je s trojko povišal Mouhammad Faye. Predvsem po zaslugi Nikole Mirotića je Barca do odmora prišla na -3.

Po dveh minutah in pol drugega dela je Zvezda vodila še za sedem, pred zadnjimi desetimi minutami pa je bila gostujoča prednost že osmih točk. V prvih dve minutah zadnje četrtine je Barca pobegnila na +15, gostitelji pa so do konca omilili poraz, za kaj več pa je zmanjkalo časa. Mirotić je bil z 21 točkami prvi strelec tekme, pri Zvezdi pa je le James Gist dosegel dvomestno število točk, deset.

Po aprilu leta 2015 Efes prvič premagal Real

Efes je prekinil niz porazov proti Realu. Madridčani so namreč dobili kar sedem zadnjih medsebojnih obračunov, tokrat pa niso bili kos turškim pivovarjem. Po izjemnem začetku Reala, je Efes odgovoril s serijo 18:2. Gostitelji so sicer dobili prvi polčas, toda drugega so Carigrajčani začeli z delnim izidom 8:0, po katerem niso prednosti več izpustili iz rok.

Bryant Dunston, ki ga je Jure Zdovc pred leti želel pripeljati v slovensko reprezentanco, in Krunoslav Simon sta dala po 17 točk. Sergio Llull je bil s 14 točkami prvi strelec Reala, pri katerem je Anthony Randolph v dvorani, kjer je s Slovenijo postal evropski prvak, v statistiko vpisal šest točk in skok.

4. krog:

ZENIT - PANATHINAIKOS

79:89 (20:22, 18:18, 22:25, 19:24)

Ponitka 16; Fredette 22, Thomas 17.

ANADOLU EFES - REAL MADRID

76:60 (15:11, 14:20, 27:19, 20:10)

Dunston in Simon po 17; Llull 14, Randolph 6 (2/6 iz igre) in 1 skok.

MACCABI - VALENCIA

76:63 (18:11, 15:17, 23:16, 20:19)

Wilbekin 14, Hunter 13; Loyd 17.

BAYERN - HIMKI MOSKVA

74:87 (19:17, 18:27, 18:26, 19:17)

Monroe 18; Šved 19, Gill 17.

CRVENA ZVEZDA - BARCELONA

65:73 (16:12, 20:21, 13:24, 16:16)

Gist 10; Mirotić 21, Kuric 15.