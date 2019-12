Tim Duncan in Kevin Garnett veljata za ena najboljših krilnih centrov vseh časov. Foto: EPA

Vsi trije so tudi postali MVP-ji rednega dela sezone. Zaradi omenjene trojice bo to ena najboljših generacij do zdaj. Skupaj je na seznamu 50 igralcev in trenerjev, med koncem tedna zvezd, ki bo med 14. in 16. februarjem v Chicagu, pa ga bodo skrčili na približno 12 imen, končni seznam pa bo znan aprila.

Med kandidati je tudi Chris Bosh, ki je moral zaradi zdravstvenih težav karieri končati predčasno. "Moja kariera se je končala prezgodaj, hitreje, kot sem pričakoval, in to me je zelo bolelo. Da sem se znašel med nominiranci za hišo slavnih, v kateri je večina mojih športnih junakov, pa je res neverjeten občutek," je povedal nekdanji krilni center, ki je z Miamijem dvakrat postal prvak najmočnejše lige na svetu.

Med trenerji so med nominiranci tudi Rick Adelman, George Karl, Dick Motta in Rudy Tomjanovich, na seznamu košarkaric pa sta tudi trikratna prvakinja WNBA Swin Cash in MVP končnice 2012 Tamika Catchings. Med t. i. mednarodnimi kandidati so z območja nekdanje skupne države navedeni Toni Kukoč, Giuseppe Giergia in Ranko Žeravica.