V njem so tudi črnogorska Budućnost iz Podgorice, turški Tofas Bursa in nemški Ulm.

Mogoči tekmeci ljubljanske zasedbe iz prvega bobna so grški Patras, turška Darussafaka, španska Unicaja Malaga in ruski Lokomotiv Kuban Krasnodar.

Novonastajajoči klub Cedevita Olimpija Ljubljana bo najverjetneje prevzel Slaven Rimac (levo), dozdajšnji trener Cedevite. Desno Jure Zdovc, ki je v zadnji sezoni vodil Petrol Olimpijo. Rimac je bil v sezoni 2017/18 pomočnik Zdovca pri Cedeviti. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani lahko iz drugega bobna dobijo ruski Unics Kazan, izraelski Maccabi Rishon Lezion, turški Galatasaray in litovski Rytas Vilnius, iz četrtega andorski Morabanc, španski Joventut Badalona, nemški Oldenburg in francoski Limoges, iz petega srbski Partizan, italijanski Dolomiti Energia Trento, monaški Monaco in italijanska Brescia, iz šestega pa francoski Nanterre 92, italijanska Umana Reyer Benetke in Virtus Bologna ter poljska Gdynia.

V ponedeljek skupščina kluba

Sicer pa bo v ponedeljek ob 10.00 v Areni Stožice skupščina kluba Olimpija Ljubljana, na kateri naj bi bilo dano soglasje k spojitvi društva Košarkarski klub Olimpija Ljubljana in društva Košarkarski klub Cedevita Zagreb v novo društvo Košarkarski klub Cedevita Olimpija Ljubljana s sedežem v Ljubljani. Skupščina bo zaprta za javnost.