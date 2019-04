Kevin Durant je bil najboljši igralec prve tekme v Oracle Areni, Stephen Curry pa je zadel odločilno trojko za zmago Bojevnikov. Foto: Reuters

Lani so Bojevniki v napetih sedmih tekmah finala Zahoda izločili Houston, ki je imel prednost domačega parketa na odločilnem srečanju in se nato v velikem finalu veselili tretjega naslova v zadnjih štirih letih. V letošnji sezoni so izbranci Steva Kerra v prednosti, mnogi strokovnjaki pa napovedujejo, da je ta serija finale pred finalom.

Izenačen prvi polčas

V Oracle Areni so precej bolje začeli gostitelji, ki so v zadnjih dveh minutah prve četrtine z delnim izidom 10:0 prišli do prednosti z 28:19. V zadnjih dveh minutah pred odmorom so odgovorili Rocketsi. Eric Gordon je zadel dve trojki, enkrat pa je bil izza črte natančen Chris Paul in po 24 minutah sta bili ekipi poravnani (53:53).

Izjemna trojka Curryja

Tudi v tretji četrtini so imeli Bojevniki vseskozi minimalno prednost, vendar se niso uspeli odlepiti in na vrsti je bila napeta končnica. James Harden je s košem in dodatnim prostim metom znižal na 100:98, do konca pa je bilo še 40 sekund. Odgovornost je na svoja ramena prevzel Stephen Curry (5/12 iz igre, 3/10 za tri), ki je 25 sekund pred zadnjim piskom sirene zadel izjemno trojko z osmih metrov z desne strani prek iztegnjene roke Neneja Hilaria za 103:98.

Paul izključen tik pred koncem

Trener gostov Mike D'Antoni je moral vzeti minuto odmora, Harden pa je nato z zabijanjem znižal. Paul je ukradel žogo Kevina Durantu in podal do Hardna, ki je zgrešil met za tri točke. Paul je prišel do odbite žoge, vendar se prestopil stransko črto. Razjezil se je na sodnika in prejel še drugo tehnično napako. Moral je zapustiti igro, Curry pa je s prostim metom potrdil zmago Golden Stata.

James Harden je imel slab strelski dan, a je vseeno prispeval 35 točk. Foto: Reuters

Durant in Harden dosegla po 35 točk

V glavnih vlogah sta bila znova Durant in Harden, ki sta prispevala po 35 točk. MVP zadnjih dveh finalnih serij je bil precej učinkovitejši od "brade". Harden je zgrešil kar 19 metov iz igre (9/28). Obe ekipi sta slabo metali izza čete (Golden State 7/22 in Houston 14/47), skok pa so prepričljivo dobili gostitelji (38:26).

Odstotnost poškodovanega centra DeMarcusa Cousinsa se ni preveč poznala, D'Antoni pa je prav gotovo pogrešal ostrostrelca Austina Riversa, ki je zbolel in bo verjetno zaigral na drugi tekmi v torek v Oracle Areni.

Kerr: Zelo dobro smo pokrili Hardna

"Mislim, da smo zelo dobro pokrili Hardna. To je res težka naloga. Njegovi meti po koraku nazaj so težko ustavljivi. Imel je 14 prostih metov, a vseeno sem zelo zadovoljen z obrambo. Privoščili smo si preveč izgubljenih žog, že do odmora smo jih nabrali kar 13. To bo treba izboljšati v torek," je pojasnil trener prvakov Steve Kerr.

"Imeli smo priložnost za zmago, ni nam manjkalo veliko. Veliko stvari nismo naredili pravilno v končnici. Zelo smo se trudili, čeprav nam ni šlo večji del tekme. Prepričan sem, da imamo še precej rezevre," je povedal D'Antoni.

Giannis Antetokoumpo ni imel svojega dne in Milwaukee je bil nemočen. Foto: Reuters

Irving zasenčil Antetokoumpa

Kyrie Irving je v Milwaukeeju prispeval 26 točk in 11 podaj, Al Horford pa je dodal 20 točk in 11 skokov. Bucksi niso našli pravega ritma. Glavni kandidat za MVP-ja rednega dela sezone Giannis Antetokoumpo je iz igre metal le 7/21, v prvi četrtini je bil popolnoma razglašen, prvič je iz igre zadel šele na začetku druge četrtine.

Gostje, ki so v prvem krogu izločili Indiano s 4:0 v zmagah, so začeli sijajno. Sredi druge četrtine so si priigrali 15 točk naskoka, potem ko sta Terry Rpzier in Aron Baynes zadela izza črte. V naslednjih treh minutah Celticsi niso dosegli niti točke in Milwaukee je z delnim izidom 15:0 izenačil na 40:40 po dveh trojkah Nikole Mirotića. Boston je imel ob odmoru dve točki naskoka (50:52).

Bucksi popustili v tretji četrtini

Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo Celticsi dobili kar s 36:21. Ključen je bil delni izid 12:0 tik pred koncem tretjega dela igre, ko je Boston povedel kar za 21 točk (65:86). V zadnji četrtini se razglašeni Bucksi niso uspeli več približati.

Zelo se pozna, da manjka Brogdon

Milwaukee, ki je igral prvo tekmo konferenčnega polfinala po letu 2001, je lani izgubil proti Bostonu na sedmi tekmi uvodnega kroga končnice. Na drugi tekmi v torek bodo Bucksi pod velikim pritiskom. Malcolm Brogdon je že začel trenirati, a na drugi tekmi še zagotovo ne bo igral, saj še vedno čuti bolečine v desnem stopalu. Izpustil je zadnjih 15 tekem rednega dela in tudi vse tekme proti Detroitu v uvodnem krogu končnice.

Vroči Irving želi zmago tudi v torek

"Igrali smo zelo agresivno. To je velika zmaga, saj je zelo težko zmagati na tem vročem parketu. Ključna je bila trdna obramba. Antetokoumpo ni imel veliko lahkih metov, Horford se je odlično postavljal. Res smo zelo zbrani v končnici, to so posebne tekme, kjer ne sme biti spodrsljajev. Želimo zmagati tudi na drugi tekmi," je bil zadovoljen Irving.

Pred tekmo je bila v razprodanem Fiserv Forumu minuta molka v spomin na legendarnega Johna Havliceka, ki je v četrtek umrl v 80. letu starosti. Leta 1974 je bil MVP finala, ko je Boston ugnal Milwaukee na sedmi tekmi.

Vzhod, polfinale, prva tekma:

MILWAUKEE (1) - BOSTON (4) 0:1

90:112 (17:26, 33:26, 21:36, 19:24)

Antetokounmpo 22 (7/21 iz igre, 3/5 za tri) in 8 skokov, Middleton 16 (3/4 za tri) in 10 skokov, Mirotić 13 (3/4 za tri), Ilyasova in Hill po 9, Bledsoe 6, Connaughton 5, Lopez in S. Brown po 3, Wilson in Frazier po 2; Irving 26 (12/21 iz igre), 11 podaj in 7 skokov, Horford 20 in 11 skokov, J. Brown 19, Hayward 13, Rozier 11, Morris 9, Tatum, Theis in Baynes po 4, Ojeleye 2.

Ponedeljek:

TORONTO (2) - PHILADELPHIA (3) 1:0

Zahod, polfinale, prva tekma:

GOLDEN STATE (1) - HOUSTON (4) 1:0

104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24)

Durant 35 (11/25 iz igre, prosti meti 12/15) v 43 minutah, Curry 18 (3/10 za tri), D. Green (9 skokov in 9 podaj) in Iguodala (6/7 iz igre) po 14, Thompson 13, Looney 6, Bogut in Livingston po 2; Harden 35 (9/28 iz igre, 4/16 za tri, prosti meti 13/14), Gordon 27 (10/19 iz igre), Paul 17, Nene 8, Capela 4, House, Shumpert in G. Green po 3.

Ponedeljek:

DENVER (2) - PORTLAND (3) 0:0

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.