31. marca so Lakersi premagali New Orleans s 130:102 v Smoothie King Centru. LeBron James in Anthony Davis nista igrala zaradi poškodb, po koncu tekme pa sta se zapletla v daljši pogovor. Od oktobra bosta skupaj na parketu in Lakersi postajajo resni konkurenti za visoka mesta na Zahodu. Foto: Reuters

Jezerniki so februarja ponujali skoraj pol ekipe za Davisa, le James je bil seveda nedotakljiv. Vodstvo New Orleansa pred štirimi meseci ni sprejelo nobene ponudbe. Obe ekipi sta ostali brez končnice, zdaj pa so se karte premešale na novo.

26-letni Davis je v pretekli sezoni igral na 56 tekmah, v povprečju je dosegal 25,9 točke in 12 skokov. Prvi izbor na naboru Lige NBA leta 2012 je že šestkrat igral na tekmi All Star.

Četrtek bo veliki večer za New Orleans: Williamson in še četrti izbor

Pelikani so želeli izbore na naboru in jih tudi dobili. Zelo vreden je četrti izbor na četrkovem naboru v Barclays Centru v Brooklynu. To bo veliki dan za zmagovalce majske loterije, kjer so dobili prvi izbor in izbrali bodo seveda Ziona Williamsona, ki je velik talent univerze Duke. Tudi v naslednjih dveh letih bodo lahko dodatno izbirali v prvem krogu.

Griffin bo stavil na mlade moči

Novi predsednik New Orleansa David Grifin je takoj potegnil udarno potezo in popolnoma prevetril ekipo. Zdaj ima na voljo zares nadarjene košarkarje. Ball in Ingram sta stara 21 let, Hart pa 24. Vsi so se že izkazali pri Lakersih, a niso izpolnili cilja.

Lakersi od aprila 2013 čakajo na končnico

Po prihodu Jamesa v Los Angeles julija lani so bila pričakovanja pri Lakersih (pre)velika. Šesta zaporedna sezona brez končnice je pustila hude posledice. Trener Luke Walton, ki je tri leta vodil mlado ekipo, je moral oditi. Zdaj je trener Sacramenta. Na klopi Lakersov ga je zamenjal Frank Vogel, pomočnika bosta Jason Kidd in Lionel Hollins.

V pretekli sezoni so Jezerniki dobili le 37 tekem, kar je sicer največ v zadnjih šestih letih. Zelo se je poznalo, da se je James poškodoval na božični tekmi proti Golden Statu v Oracle Areni, pozneje pa sta manjkala še Ball (gleženj) in Ingram (krvni strdek v ramenu).

Pelinka z odločno potezo prehitel tekmece

Generalni menedžer Rob Pelinka (po odhodu predsednika Magica Johnsona pred dvema mesecema je prevzel še več zadolžitev, njegov svetovalec je nekdanji igralec in trener Lakersov Kurt Rambis) je že izpolnil načrt in pripeljal še enega velikega zvezdnika v Staples Center. Zadržal je tudi ljubljenca občinstva Kyla Kuzmo, ki je v pretekli sezoni imenitno napredoval. Ponudil je precej več kot Boston (niso želi ponuditi Jaysona Tatuma), Brooklyn in LA Clippersi pa sploh niso prišli do pogovorov za menjavo igralcev.