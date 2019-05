Frank Vogel je pustil neizbrisen pečat na klopi Inidane, zdaj pa je sprejel velik izziv. Lakersi imajo kar 16 naslovov prvaka v Ligi NBA, take krize pa niso imeli še nikoli v bogati zgodovini kluba. Foto: Reuters

45-letni strokovnjak je v četrtek priletel v Kalifornijo na pogovore z generalnim menedžerjem Robom Pelinko in njegovim svetovalcem Kurtom Rambisom, potem ko je predsednik Magic Johnson odstopil tik pred zadnjo tekmo rednega dela sezone proti Porlandu v Staples Centru. Vogel si je že izbral pomočnika. To bo legendarni Jason Kidd, ki je bil že glavni trener Brooklyna in Milwaukeeja.

Vogel je trener v Ligi NBA že od leta 2001. Najprej je bil tri leta pomočnik pri Bostonu, nato eno sezono pri Philadelphii in štiri leta pri Indiani. Ko je bil odpuščen trener Jim O'Brien, je 6. julija 2011 postal glavni trener Pacersov.

Jason Kidd je leta 2011 postal prvak z Dallasom in s tem kronal izjemno kariero. Na trenerski klopi se mora še dokazati, tri sezone in pol je vodil Milwaukee, odpuščen je bil 22. januarja lani. Foto: Reuters

Trikrat izgubil proti Jamesovi Vročici

Leta 2012 je popeljal Indiano do polfinala Vzhoda, kjer je bil s 4:2 boljši Miami. James in soigralci so se morali naslednjo sezono še bolj potruditi, saj so po sedmih napetih tekmah v finalu Vzhoda izločili Pacerse. V sezoni 2013/14 je Indiana zbrala kar 56 zmag in zasedla prvo mesto v vzhodni konferenci. V konferenčnem finalu je bil znova boljši Miami po šestih tekmah.

Brez uspeha v Orlandu

Po izpadu v uvodnem krogu končnice leta 2016 se je predsednik Larry Bird odločil, da ne bo obnovil pogodbe z Voglom, ki je odšel v Orlando, kjer pa je z nekonkurenčno ekipo nanizal le 29 in 25 zmag in bil po lanski sezoni odpuščen.

Lue postavil previsoke pogoje

Glavni kandidat za novega trenerja Lakersov je bil Tyronn Lue, ki se odlično razume z Jamesom. Skupaj sta osvojila naslov s Clevelandom junija 2016. Na začetku letošnje sezone je bil Lue odpuščen, a je še vedno na plačilni listi Cavaliersov in zahteval je previsoko plačo in petletno pogodbo.

Pred njim so bili na pogovorih tudi Juwan Howard, Monty Williams (nasledil je Igorja Kokoškova na klopi Phoenixa) in JB Bickerstaff (11. aprila ga je odpustil Memphis).

LeBron James je v zadnjih osmih sezonah igral v finalu, osvojil je tri prstane. Z Lakersi je prvič po letu 2005 sezono končal že sredi aprila. Foto: Reuters

Šest let zapored brez končnice

Po prihodu Jamesa v Los Angeles julija lani so bila pričakovanja pri Lakersih velika. Šesta zaporedna sezona brez končnice je pustila velike posledice. Trener Luke Walton, ki je tri leta vodil mlado ekipo, je moral oditi. Zdaj je trener Sacramenta.

Letos so Jezerniki dobili le 37 tekem, kar je sicer največ v zadnjih šestih sezonah. Zelo se je poznalo, da se je James poškodoval na božični tekmi proti Golden Statu v Oracle Areni, kasneje pa sta manjkala še Lonzo Ball (gleženj) in Brandon Ingram (krvni strdek v ramenu).



Po odhodu legendarnega Phila Jacksona v pokoj pred osmimi leti se kriza Lakersov nadaljuje. Zadnjič so igrali v končnici aprila 2013, ko so izpadli proti San Antoniu z 0:4 v zmagah. Poleti se obeta nova prevetritev ekipe. Generalni menedžer Pelinka bo skušal pripeljati še enega velikega zvezdnika. Februarja je posel z New Orleansom propadel, Anthony Davis ni okrepil Lakersov, je pa še vedno glavna želja.