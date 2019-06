Luka Dončić je bil v pretekli sezoni razred zase med novinci. Foto: Reuters

"Mislim, da je bila b tej sezoni izjemna generacija novincev, ki lahko naredi še veliko v Ligi NBA. Rad bi se zahvalil soigralcem, dekletu in družini," je na odru pojasnil Dončić. Na gala prireditvi sta ga spremljali dekle Anamaria Goltes in mati Mirjam Poterbin.

Dončić je prvo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu končal s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in šest podaj. Young je zbral 19,1 točke, 3,7 skoka in 8,1 podaje, Ayton pa 16,3 točke, 10,3 skoke in 1,8 podaje. Dončić je dobitnik vseh mesečnih nagrad za najboljšega novinca v Zahodni konferenci.



Po stopinjah izjemnega Gasola

Nagrado liga podeljuje od sezone 1952/53 in le trikrat najboljši novinec ni bil Američan. Španec Pau Gasol je bil izbran v sezoni 2001/02 kot prvi Evropejec. V zadnjih štirih letih sta novinca leta postala še Kanadčan Andrew Wiggins in lani Avstralec Ben Simmons.

Dončić je šesti košarkar Dallasa, ki se je uvrstil v prvo peterko novincev, in prvi po Jasonu Kiddu leta 1995. V povprečju je na parketu prebil 32,2 minute, odigral pa je 72 od 82 tekem rednega dela. Bil je samo eden izmed štirih košarkarjev v ligi, ki so dosegli mejo 20 točk, sedmih skokov in šestih podaj na tekmo. Ob Dončiću je to uspelo še LeBronu Jamesu, Russllu Westbrooku in Nikoli Jokiću.

Voditelj bo "Shaq"

Prireditev v Santi Monici v Kalifornijike vodil legendarni center Shaquille O'Neal, družbo pa so mu delali filmski zvezdnik Samuel L. Jackson, komedijant Tiffany Haddish in še en nekdanji košarkar Charles Barkley.

Nagrade bodo podeljevali zvezdnica ženske košarkarske lige WNBA Candace Parker, supermanekenka Ashley Graham, komika Amanda Seales in Hasan Minhaj, producent Justin Hartley ter filmska igralka Issa Rae.

Liga NBA bo priznanja podelila še v številnih drugih kategorijah. Kandidati za MVP-ja rednega dela so Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Paul George (Oklahoma City) in James Harden (Houston). V igri za najboljšega šestega igralca so Montrezl Harrell (LA Clippers), Domantas Sabonis (Indiana) in Lou Williams (LA Clippers), za najboljšega obrambnega igralca Giannis Antetokounmpo, Paul George in Rudy Gobert (Utah), za igralca, ki je najbolj napredoval, pa De'Aaron Fox (Sacramento), D'Angelo Russell (Brooklyn) in Pascal Siakam (Toronto).

Glavni kandidat za trenerja leta je Mike Budenholzer, ki je popeljal Milwaukee do 60 zmag v rednem delu sezone, kar je bilo največ v ligi.