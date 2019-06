Košarkarji Toronta so spisali zgodovino kanadskega športa. V Ligi NBA igrajo od sezone 1995/96, še nikoli do letošnje sezone pa kanadska ekipa ni igrala v finalu. Foto: Reuters

Toronto je dobil vse tri finalne tekme v Oracle Areni, ki v naslednji sezoni ne bo več gostila tekem Bojevnikov. Najkoristnejši igralec finala (MVP) je seveda Kawhi Leonard, nagrado pa mu je predal legendarni center Bill Russell. Tokrat ni imel svojega večera (7/16 iz igre, 1/5 za tri), a je z dvema prostima metoma devet desetink pred koncem potrdil veliko zmago Raptorsov.

Kyle Lowry je dosegel uvodnih 11 točk za Toronto, v prvih dveh minutah srečanja je zadel tri trojke. Foto: Reuters

Kyle Lowry je sanjsko odprl tekmo z enajstimi točkami, na koncu pa jih je prispeval 26. Toliko jih je dodal tudi junak prve tekme Pascal Siakam. Nepričakovani ključni mož je bil Fred VanVleet, ki je v zadnji četrtini dosegel kar 12 izmed 22 točk, petkrat je bil natančen izza črte.

Brez poškodovanega Thompsona ni šlo

Ključni trenutek šesti tekme je bila poškodba Klaya Thompsona, ki je zadel štiri trojke in nasul kar 30 točk v 32 minutah. Dve minuti pred koncem tretje četrtine si je poškodoval koleno, ko je pristal na parketu ob osebni napaki Lowryja. Najprej je odšel v garedrobo, a se je vrnil in zadel dva prosta meta. Želel je nadaljevati z igro, a so mu zdravniki odsvetovali. Moral je v garderobo in ni se več vrnil.

Ključni trenutek šeste tekme. Najboljši strelec tekme Klay Thomspon je nerodno pristal in obrnilo mu je koleno. Vrnil se je na parket in zadel dva prosta meta, a je nato odšel v garderobo in se ni več vrnil. Foto: Reuters

V zadnji četrtini se je zelo poznalo, da ostrostrelca ni na parketu. Stephen Curry (21 točk, 3/11 za tri) je bil dobro pokrit, imel pa je premalo razigranih soigralcev. Draymond Green je prispeval trojni dvojček (11 točk, 19 skokov in 13 podaj), veteran Andre Iguodala pa je dodal 22 točk. Bojevniki so petič zapored igrali v finalu Lige NBA in ostajajo pri treh naslovih. MVP zadnjih dveh finalnih serij Kevin Durant je igral le 12 minut na peti tekmi v Torontu v ponedeljek, ko si je strhgal ahilovo tetivo.

Bojevniki se selijo v Chase Center

Bojevniki so v finalu ostali brez zmage na domačem parketu. Tretjo tekmo so izgubili s 109:123, četrto pa z 92:105. Oakland Coliseum so odprli 9. novembra 1966, nato pa so dvorano obnovili leta 1997. Najboljša ekipa zadnjih let se bo oktobra preselila v Chase Center v San Franciscu.



Finale, šesta tekma:

Golden State - TORONTO 2:4

110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

19.596; Thompson 30 (8/12 iz igre, 4/6 za tri, prosti meti 10/10), Iguodala 22 (3/6 za tri), Curry 21 (6/17 iz igre, 3/11 za tri), Cousins 12, Green 11 (5/10 iz igre, 1/4 za tri), 19 skokov in 13 podaj, Livingston in Looney po 6, Cook 2; Siakam (10 skokov) in Lowry (10 podaj) po 26, Leonard (7/16 iz igre, 1/5 za tri) in VanVleet (5/11 za tri) po 22, Ibaka 15, M. Gasol 3 in 9 skokov.

Met iz igre: 39/80; 39/82

Met za tri točke: 11/31; 13/33

Prosti meti: 21/30; 23/29

Skoki: 42;39

Podaje: 28; 25

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Vsi izidi in MVP-ji finalnih serij v zadnjih 20 letih:

1998-99: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1, MVP: Tim Duncan, San Antonio

1999-00: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2, MVP: Shaquille O'Neal, LA Lakers

2000-01: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1, MVP: Shaquille O'Neal, LA Lakers

2001-02: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0, MVP: Shaquille O'Neal, LA Lakers

2002-03: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2, MVP: Tim Duncan, San Antonio

2003-04: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1, MVP: Chauncey Billups, Detroit

2004-05: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3, MVP: Tim Duncan, San Antonio

2005-06: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2, MVP: Dwyane Wade, Miami

2006-07: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0, MVP: Tony Parker, San Antonio

2007-08: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2, MVP: Paul Pierce, Boston

2008-09: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1, MVP: Kobe Bryant, LA Lakers

2009-10: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3, MVP: Kobe Bryant, LA Lakers

2010-11: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2, MVP: Dirk Nowitzki, Dallas

2011-12: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1; MVP: LeBron James, Miami

2012-13: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3; MVP: LeBron James, Miami

2013-14: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1; MVP: Kawhi Leonard, San Antonio

2014-15: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2; MVP: Andre Iguodala, Golden State

2015-16: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3; MVP: LeBron James, Cleveland

2016-17: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1; MVP: Kevin Durant, Golden State

2017-18: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0; MVP: Kevin Durant, Golden State

2018-19: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:3; MVP: Kawhi Leonard, Toronto