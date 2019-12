Žan Mark Šiško je bil z 12 točkami tretji najboljši strelec Primorcev. Foto: www.alesfevzer.com

Gostitelji so večji del uvodne četrtine vodili, na koncu nekoliko popustili in v drugo četrtino vstopili izenačeni na 25. V drugi četrtini so Koprčani stopili na plin, z delnim izidom 13:3 so povedli za deset točk, na odmor so odšli s prednostjo šestih točk (40:46).

V tretji četrtini so Novomeščani vrnili udarec, za prvo vodstvo po uvodni četrtini je s trojko poskrbel Jure Balažič (58:56). O zmagovalcu se je odločalo povsem na koncu.

Ko je že kazalo, da je v izdihljajih obračuna z dvema zadetima prostima metoma Marko Jošilo storil dovolj za zmago - tedaj so Dolenjci vodili za dve točki (80:78) -, je za hladen tuš v dvorani Leona Štuklja poskrbel Stephen Holt, ki je v zadnji sekundi srečanja zadel trojko za minimalno zmago (80:81).

Najučinkovitejši strelec tekme je bil Jošilo, ki je zbral 19 točk, pri gostujoči ekipi je bil najbolj razpoložen Ivan Marinković, ki je dosegel točko manj.

1. SKL, 11. krog

Lestvica: KOPER PRIMORSKA 10 10 0 20 HELIOS SUNS 9 7 2 16 KRKA 10 6 4 16 HOPSI POLZELA 9 4 5 13 ROGAŠKA 8 5 3 13 GORENJ. GR. DR. ŠENČUR 9 4 5 13 ŠENTJUR 9 3 6 12 ZLATOROG LAŠKO 9 2 7 11 TERME OLIMIA PODČETRTEK 9 0 9 9

KRKA - KOPER PRIMORSKA

80:81 (25:25, 15:21, 20:16, 20:19)

Jošilo 19, Miller Cosey 15; Marinković 18, Carino Holt 13.

Sobota ob 19.00:

GOR. GRAD. DR. ŠENČUR - ZLATOROG LAŠKO

HELIOS SUNS - ŠENTJUR

HOPSI POLZELA - ROGAŠKA

TERME OLIMIA PODČETRTEK proste