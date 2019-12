Shane Larkin je blestel v drugem delu. Foto: www.euroleague.net

Fener, edini turški klub z evropskim naslovom, je na medsebojnih tekmah v Evroligi sicer precej uspešnejši, toda Efes je lani mestne tekmece ugnal v polfinalu Final Foura, nato pa je postal še državni prvak. Zdaj je dobil še prvi letošnji dvoboj, naslednji pa bo sledil že v nedeljo, ko se bosta moštvi pomerili v turškem prvenstvu. Carigrajski pivovarji, ki so prekinili serijo treh zmag Fenerja, ostajajo le pri dveh porazih na vrhu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.



Po izenačenem prvem polčasu so gostje, ki domujejo v evropskem delu Carigrada, na drugi strani Bosporja ključno razliko naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili za deset. Pri izidu 41:43 je eksplodiral Shane Larkin, prvi strelec Evrolige, ki do tedaj ni dosegel niti točke. Nato je z desetimi zapored priigral Efesu prvo dvomestno prednost. Štiri minute pred koncem so gostje vodili s 73:56, a so se gostitelji z dvema zaporednima trojkama Kostasa Sloukasa približali na -6, ključen pa je bil prodor Larkina mimo Nikole Kalinića v zadnji minuti. Larkin se je na koncu ustavil pri 20 točkah, še dve več pa je dal Krunoslav Simon. Pri Fenerju jih je 16 prispeval Derrick Williams.



Baskonia prekinila serijo Zvezde

Po treh zaporednih zmagah je Crvena zvezda morala priznati premoč Baskonii, ki je v Štark Areni slavila z 72:64. Ključna je bila tretja četrtina, ki so jo Baski dobili za 12. Bolj kot poraz navijače rdeče-belih skrbi poškodba Lorenza Browna, ki je predčasno v bolečinah končal srečanje. Ni še jasno, ali si je najboljši košarkar Zvezde poškodoval koleno ali gleženj leve noge. Tudi tokrat je bil z 20 točkami prvi strelec svojega moštva, pri gostih jih je Nik Stauskas vpisal 22.

13. krog:

HIMKI MOSKVA - ALBA BERLIN

104:87 (23:32, 31:19, 23:12, 27:24)

Booker 24 in 10 skokov, Šved 22; Giedraitis 17.



FENERBAHČE - ANADOLU EFES

73:81 (22:20, 16:18, 11:21, 24:22)

Williams 16; Simon 22, Larkin 20.



CRVENA ZVEZDA - BASKONIA

64:72 (14:20, 17:12, 12:24, 21:16)

L. Brown 20; Stauskas 22, Šengelia 19.



MACCABI - CSKA MOSKVA

90:80 (20:29, 25:23, 21:12, 24:16)

Wilbekin 22, Hunter 20; James 22.

Danes ob 21.00:

REAL MADRID - OLYMPIACOS



Petek ob 19.00:

ŽALGIRIS - VALENCIA



Ob 20.30:

BAYERN - ZENIT



Ob 20.45:

ASVEL - OLIMPIA MILANO



Ob 21.00:

BARCELONA - PANATHINAIKOS