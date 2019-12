Mike James je takole proslavil odločilno trojko. Foto: www.euroleague.net

Žalgiris, ki je klonil šestič zapored, je izvrstno začel tekmo in s serijo 15:0 proti nekdaj velikemu tekmecu v Sovjetski zvezi povedel s 17:6, toda Moskovčani so hitro odgovorili in že do odmora povedli z 32:21. V izenačenem drugem polčasu si nobena ekipa ni priigrala občutnejše prednosti. Lukas Lekavičius je s "floaterjem" 45 sekund pred koncem izenačil na 69, James pa je ob sireni zgrešil met za zmago.

Toda ameriški branilec se je odkupil v podaljšku. Najprej je deset sekund pred koncem zadel za 82:80, a je šest sekund pozneje za izenačenje poskrbel Thomas Walkup. James je vzel žogo v svoje roke, po preigravanju stopil v stran in prek roke Nigela Hayesa zadel za tri. Na koncu je bil z 19 točkami tudi prvi strelec rdeče armade, Janis Strelnieks pa je dodal 18 točk. Walkup je bil z 19 točkami prvi strelec Žalgirisa.

Tretja zaporedna zmaga Zvezde, sedma Reala

Crvena zvezda je po nedeljskem porazu v Stožicah dosegla peto evroligaško zmago, Milančani pa so izgubili tretjič zapored. Beograjčani so po Efesu drugi, ki so slavili v Mediolanum Forumu. Izvrstno tekmo je odigral organizator igre Lorenzo Brown, ki je iz igre metal 8/11, dosegel 21 točk in ob tem podelil še sedem podaj. Zvezda je v Evroligi zmagala tretjič v nizu.

Sedmič zapored pa je zmagal Real Madrid, ki je bil s 111:99 boljši od Valencie. Prvi strelec kraljevega kluba je bil Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph, ki je prispeval 18 točk. Iz petih poskusov je bil štirikrat natančen za tri, zadel pa je tudi vseh šest prostih metov.

12. krog:

CSKA MOSKVA - ŽALGIRIS - po podaljšku

85:82 (9:17, 23:14, 19:19, 16:13)

James 19, Strelnieks 18, Baker 13; Walkup 19, Lekavičius 15.

MACCABI - BAYERN

77:55 (22:18, 19:8, 12:21, 24:8)

Wilbekin 16, Hunter 15, Zoosman 13; Koponen in Lučić po 10.

OLIMPIA MILANO - CRVENA ZVEZDA

67:77 (18:20, 22:19, 10:18, 17:20)

Rodriguez 14; L. Brown 21, Baron 17., D. Brown 17.

REAL MADRID - VALENCIA

111:99 (30:29, 23:20, 27:21, 31:29)

Randolph 18 (4/5 za tri) in 4 skoki v 23 minutah, Causeur 16; Loyd 21.

Petek ob 18.00:

ZENIT - ASVEL

HIMKI MOSKVA - BARCELONA

Ob 18.45:

FENERBAHČE - ALBA BERLIN

Ob 20.30:

PANATHINAIKOS - OLYMPIACOS

Ob 21.00:

BASKONIA - ANADOLU EFES