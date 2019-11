Madridski Real je zanesljivo dobil obe domači tekmi ta teden. Foto: EPA

V Wizink Centru v Madridu se je zbralo 11.112 gledalcev. V drugem polčasu je Real nadigral Moskovčanke s 45:33.

Cory Higgins in soigralci so razbili Maccabi v drugem polčasu. Foto: EPA

Mike James je s trojko in dodatnim prostim metom šest minut pred koncem znižal na 81:75. Madridčani so tekmo končali z delnim izidom 16:6.

Anthony Randolph je v 29 minutah dosegel 12 točk in dodal še tri skoke. Najboljši pri domačih je bil Facundo Campazzo z 18 točkami, eno manj je dosegel Gabriel Deck.

Izjemna predstava Barcelone v drugem polčasu

V Blaugrani je imel Maccabi ob odmoru tri točke naskoka (43:46), nato pa se je Barcelona razletela po parketu. Zadnjo četrtino je dobila kar z 22:7. Blestel je Nikola Mirotić s 25 točkami in 14 skoki. Trikrat je bil natančen izza črte, prav tako je tri trojke zadel Alex Abrines. Izbranci Svetislava Pešića so navdušili že v sredo, ko so odpravili Fenerbahče z 89:63.

10. krog:

ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA

59:61 (21:16, 10:17, 15:14, 13:14)

Grigonis in Ulanovas po 11; Baron 14, L. Brown 12.

ALBA BERLIN - OLYMPIACOS

80:99 (17:30, 21:25, 19:21, 23:23)

Eriksson 16; Rubit 16, Printezis 15.

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES

76:81 (17:16, 22:25, 21:21, 16:19)

Rodriguez 11, Micov 10; Larkin 17, Pleiss 14.

VALENCIA - HIMKI MOSKVA

89:84 (26:33, 25:15, 21:22, 17:14)

Dubljević 18, Tobey 15; Jović 19 točk, 11 podaj in 5 skokov.

BAYERN - PANATHINAIKOS

75:87 (24:16, 11:20, 18:29, 22:22)

Zipser 23 (7/8 za dve), Monroe 15 in 8 skokov;Thomas 14, Rice 13, Calathes 12.

ASVEL - FENERBAHČE

72:88 (16:19, 20:29, 16:19, 20:21)

Lighty 18, Livio 15; Štimac 21 in 8 skokov, Williams 17, Mahmutoglu 14.

BARCELONA - MACCABI

96:73 (21:18, 22:28, 31:20, 22:7)

Mirotić 25 in 14 skokov, Higgins 15, Abrines in Kuric po 12; Dorsey 15.

BASKONIA - ZENIT

70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16)

Shengelia 20 in 7 skokov, Janning 11; Ayon 18, Abromaitis 11, Hollins 10.

REAL MADRID - CSKA MOSKVA

97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17)

Campazzo 18, Deck 17 in 11 skokov, Llull 15, Fernandez 13 (3/5 za tri), Randolph 12 (3/6 za tri); Voigtmann 20 (4/6 za tri), James 14, Bolomboy 12.