Billy Baron in trener Dragan Šakota sta lahko zelo zadovoljna po polovici rednega dela Evrolige. Foto: EPA

Lorenzo Brown in Kevin Punter sta prispevala po 15 točk. Vladimir Štimac in Dejan Davidovac sta jih dodala po 13. Pri Bavarcih je izstopal Greg Monroe z 20 točkami, Vladimir Lučić jih je dosegel 11. Žan Mark Šiško, nova okrepitev Bayerna, še ni bil v kadru.

Gostje so hitro povedli (4:9), nato pa sta Brown in Ognjen Kuzmić zrežirala delni izid 12:0. Beograjčani so po prvi četrtini že vodili s 25:13. Prednost je nato le še naraščala. Ob odmoru so bili Bavarci že v izgubljenem položaju (53:31). Po 30 minutah je Crvena zvezda vodila že z 71:46.

17. krog:

CRVENA ZVEZDA - BAYERN

93:63 (25:13, 28:18, 18:15, 22:17)

Brown (7 podaj in 6 skokov) in Punter po 15, Davidovac in Štimac (6/7 za dve) po 13, Baron 10; Monroe 20, Lučić 11, Šiško ni bil v kadru.

ŽALGIRIS - MACCABI

73:68 (17:21, 12:13, 24:19, 20:15)

Lekavičius 23 (4/6 za tri), Leday, Milaknis in Ulanovas po 10; Cohen 20, Dorsey 18.

Ob 20.00:

OLYMPIACOS - FENERBAHČE

Ob 21.00:

BASKONIA - BARCELONA

Petek ob 18.00:

CSKA MOSKVA - PANATHINAIKOS

Ob 18.30:

ANADOLU EFES - HIMKI MOSKVA

Ob 20.45:

ASVEL - REAL MADRID

OLIMPIA MILANO - ZENIT

Ob 21.00:

VALENCIA - ALBA BERLIN