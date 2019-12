Bojan Dubljević je prispeval 30 točk in 12 skokov za zmago Valencie. Foto: EPA

Ena izmed najboljših ekip v Evropi, ki ima odlično zasedbo, je na dnu lestvice s petimi zmagami in v drugi polovici rednega dela jo čaka zares težka naloga. Le serija zmag lahko Turke še popelje med najboljšo osmerico.

Po treh četrtinah je imel Fenerbahče 11 točk naskoka (70:59) in vse je kazalo na gladko zmago. Španci so z odlično igro vztrajno zniževali zaostanek in uspeli izenačiti, a je Luigi Datome s trojko minuto in 27 sekund pred koncem zagotovil Fenerbahčeju vodstvo z 82:79.

Datome ob sireni izsilil podaljšek

V zadnji minuti gostitelji niso dosegli niti točke več, Mike Tobey je izenačil 35 sekund pred koncem rednega dela. Kostas Sloukas je nato zgrešil met izza črte in gostje so imeli zadnji napad. Jordan Loyd je zgrešil trojko, pod košem pa so Turki pustili popolnoma samega Alberta Abaldeja, ki je štiri desetinke pred koncem poskrbel za vodstvo Valencie (82:84).

Željko Obradović je že devetkrat osvojil Evroligo. Zdaj ga čaka zares težka naloga, če želi svoje izbrance popeljati v četrtfinale. Foto: EPA

Jezni Obradović je bil obupan, vendar je narisal sijajno zadnjo akcijo. Datome je iz avta našel Nanda De Coloja, ki se je dotaknil žoge in jo poslal skozi mrežico za podaljšek (84:84).

Fenerbahče zapravil sedem točk naskoka v podaljšku

V podaljšku so se Turki prebudili in Ali Muhammed je s trojko povišal na 96:89, do konca pa je bila le še minuta in 18 sekund. Španci so v izgubljenem položaju znova zrežirali preobrat.

Aaron Doorenkamp je s košem in dodatnim prostim metom znižal na 98:97. Muhammed je 17 sekund pred koncem izgubil žogo, Abalde je prvi prosti met zadel, drugega pa zgrešil, vendar je Loyd ujel žogo in zadel za 98:99. Leo Westermann je nad njim naredil še osebno napako in dodal je tudi prosti met. Najboljši strelec tekme De Colo (31 točk, prosti meti 16/16) je nato zgrešil trojko ob pisku sirene.

Baron potopil Zenit v St. Peterburgu

Zenit je izgubil proti Crveni zvezdi z 58:65. Blestel je Billy Baron, ki je nasul 26 točk, zadel je vse štiri mete za dve točki in tudi pet trojk iz šestih poskusov. Beograjčani imajo sedem zmag v Evroligi, v Ligi ABA pa jim ne gre po načrtih.

16. krog, petkove tekme:

ZENIT - CRVENA ZVEZDA

58:65 (16:20, 24:17, 7:14, 11:14)

Hollins 14, Thomas 11; Baron 26 (4/4 za dve, 5/6 za tri), Brown 18.

FENERBAHČE - VALENCIA

* 98:100 (24:22, 24:18, 22:19, 14:25)

De Colo 31 (prosti meti 16/16), Datome (6/8 za tri) in Williams po 20; Dubljević 30 (9/11 za dve) in 12 skokov, Motum in Loyd po 14, Tobey 12.

* - po podaljšku

Ob 20.30:

BAYERN - ŽALGIRIS

Ob 21.00:

BARCELONA - OLYMPIACOS

Odigrano v četrtek:

CSKA MOSKVA ‒ OLIMPIA MILANO

78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14)

Hacket 28, James 17; Rodriguez in Gudaitis po 13.

ANADOLU EFES ‒ MACCABI

99:79 (23:19, 25:22, 32:17, 19:21)

Micić 23, Beauboius 22; Cohen 15.

ALBA BERLIN ‒ BASKONIA

81:57 (23.15, 18:11, 16:11, 24:20)

Hermannsson 18, Giedraitis 17; Shields 11.

PANATHINAIKOS ‒ REAL MADRID

75:87 (18:22, 16:22, 24:22, 17:21)

Calathes 19; Randolph 22 (7/14 iz igre), 5 skokov in podaja v 29 minutah, Tavares 14 in 14 skokov

ASVEL ‒ HIMKI MOSKVA

92:88 (24:24, 26:21, 24:12, 18:31)

Lighty 20, Taylor 17; Timma 20.