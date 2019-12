V Ligi ABA je Žan Mark Šiško letos prispeval kar 9,9 podaje na tekmo. Ob tem je v statistiko vpisoval še 8,1 točke. Foto: www.alesfevzer.com

Da se nadarjeni 'play' seli k Bayernu, smo pred časom že pisali. Že v ponedeljek, ko so Koprčani v Ligi ABA gostili Crveno zvezdo, je bil jasno, da je Bavarska nova destinacija v njegovi karieri. Zdaj je prestop na Twitterju potrdil njegov agent Miško Ražnatović. Z Bayernom je Šiško podpisal do konca sezone 2021/22, ob tem pa povedal: “Navdušen sem. To je velik korak v moji karieri. Zavedam se, da se moram še ogromno naučiti. Dal bom vse od sebe, da bom na čim boljši način predstavljal ta klub.“

Šiško, ki je kariero začel v mlajših selekcijah Olimpije, nato pa igral še za Cibono in Ilirijo, je brez dvoma odkritje slovenskih košarkarskih parketov letošnjega leta. Bil je motor izvrstne igre in sistema tigrov, ki so lani osvojili kar štiri lovorike, letos pa so odlično odigrali prvo polovico rednega dela Lige ABA. Zatem je ekipo zapustilo pet igralcev. Primorska bo za Šiška, ki je z 19 podajami proti Zadru postavil rekord regionalnega tekmovanja, dobila približno 100.000 evrov odškodnine.

Za Ljubljančana, ki je bil z naskokom najboljši podajalec jadranske lige, je razumljivo vladalo veliko zanimanja, z zares vrhunskimi predstavami pa si je prislužil prestop v Evroligo. Zanj naj bi se med drugim zanimali tudi Maccabi, ki se je okrepil z Aaronom Jakcsonom, Olimpia Milano, ki je medtem pripeljala Keiferja Sykesa, ki je bil pred sezono v povezavah s Cedevito Olimpijo, in Crvena zvezda, kamor se je preselil še en nosilec Primorske Marko Jagodić Kuridža, boegrajsko zunanjo linijo pa je zdaj okrepil Kevin Punter.

Vendarle bo tudi v tej sezoni Evrolige zaigral Slovenec. Dres madridskega Reala sicer že nosi Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph, Kanadčan Kevin Pangos, ki ima tudi slovensko državljanstvo, pri Barceloni ne igra zaradi poškodbe.