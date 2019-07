Za košarkarji so neuspešne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Žreb moških kvalifikacij je predviden ob 13.00. Slovenci so uvrščeni v drugi kakovostni boben. 32 reprezentanc bo razdeljenih v osem skupin, tekme pa bodo odigrane v treh terminih oziroma kvalifikacijskih oknih – med 17. in 25. februarjem 2020, med 23. novembrom in 1. decembrom 2020 ter med 15. in 23. februarjem 2021. Na prvenstvo se bodo uvrstile po tri iz vsake skupine.

Na EuroBasket so neposredno že uvrščene gostiteljice prvenstva Nemčija, Italija, Češka in Gruzija, ki pa bodo ne glede na to igrale v kvalifikacijah. To pomeni, da se iz kvalifikacijske skupine v kateri bo igral eden izmed gostiteljev, na prvenstvo uvrstita še dve najvišje uvrščeni reprezentanci. Možni tekmeci Slovenije so reprezentance iz tretjega bobna (Turčija, Italija, Latvija, Ukrajina), šestega bobna (Bosna in Hercegovina, Madžarska, Nizozemska, Makedonija) ter sedmega bobna (Estonija, Bolgarija, Švedska, Avstrija). Izmed gostiteljev prvenstva evropski prvaki tako lahko srečajo le z Italijo.

"Osebno nimam nekih pričakovanj glede nasprotnikov. Na žreb ne moremo vplivati, tako da se tudi z morebitnimi tekmeci nima smisla obremenjevati. V kvalifikacije za evropsko prvenstvo se podajamo kot aktualni evropski prvaki in ta sloves bomo morali na parketu upravičiti ter ne nazadnje tudi popraviti vtis iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Si pa seveda želim, da se bomo v vseh reprezentančnih akcijah zbrali v najboljši možni sestavi v tistem trenutku," je dejal Edo Murić, ki je bil med zadnjo reprezentančno akcijo slovenski kapetan.

V kvalifikacije vstopa 33 reprezentanc, ki se bodo potegovale za 14 mest, ki vodijo na prvenstvo. Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Šest skupin bo imelo po štiri ekipe, tri skupine po tri, rezultati s četrtouvrščeno reprezentanco v skupini pa se pri določanju najboljših petih drugouvrščenih reprezentanc ne bodo upoštevali. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.