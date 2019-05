Stephen Curry in Kevin Durant se veselita vodstva 2:0 v seriji proti Houstonu. Foto: Reuters

Gostitelji so v Oracle Areni vodili vso tekmo, hitro so smuknili v prednost, ki se je v nadaljevanju prve četrtine le še povečevala, po prostih metih Draymonda Greena so vodili že za +14 (22:8).

James Harden jo je skupil v prvi četrtini, ko ga je v obraz nehote zadel Draymond Green. Prvi zvezdnik Houstona je zapustil parket in odšel v garderobo, iz katere se je vrnil v drugi četrtini. Prst si je na drugi strani poškodoval tudi Curry, a je po krajšem pregledu lahko nadaljeval srečanje. Foto: Reuters

Gostje iz Teksasa se niso kar tako predali, večkrat so se aktualnim prvakom približali, sredi druge četrtine je Eric Gordon po polaganju zaostanek stopil na -3 (34:31), a vrnitve oziroma preobrata ni bilo. Golden State je polčas sklenil z devetimi točkami naskoka (58:49).

V tretji četrtini so varovanci Steva Kerra Houston držali na varni razdalji, Klay Thompson je s trojko poskrbel za najvišjo prednost na tekmi (+15; 82:67), a sledil je strelski mrk domače ekipe, ki ga je gostujoča ekipa izkoristila z delnim izidom 8:0.

V zadnji četrtini se je obetala napeta končnica. Houston je topil zaostanek, znova se je nasprotniku približal na vsega tri točke (92:89), nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli Stephen Curry, Andre Iguodala, Thompson, Green in Kevin Durant ter pobegnili na +12 (102:90).

Do konca tekme je Houston še zadnjič pritisnil na zmago, James Harden je tri sekunde pred zadnjo sireno zabil za 113:109, a to je bilo tudi vse. Končni izid je s prostima metoma postavil Durant, z 29 točkami najboljši strelec svoje ekipe. Enako število točk je na drugi strani dosegel Harden.

Giannis Antetokunmpo je imel na prvi tekmi polfinala veliko težav, Boston se je nanj odlično pripravil, življenje mu je grenil predvsem Al Horford. Tokrat je grški superzvezdnik našel odgovor na Bostonovo obrambo. Foto: Reuters

Kolaps Bostona v tretji četrtini

Slast zmage so okusili tudi košarkarji Milwaukeeja, ki so po porazu na prvi tekmi tokrat na svojem parketu dosegli cilj in izenačili serijo proti Bostonu na 1:1. Tekma je bila v prvem polčasu zelo izenačena, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu, po trojki Georgea Hilla so gostitelji na odmor odšli s prednostjo +4 (59:55). Nato pa kolaps Celticsov, ki so v drugi polovici tretje četrtine po strelskem mrku, ki je trajal kar pet minut, padli v zaostanek 25 točk (98:73). Prednost gostiteljev se je v zadnjem delu še povečala – Hill je s polrazdalje zadel za +31 (112:81), zmagovalec obračuna je bil znan. Z 29 točkami je bil najučinkovitejši košarkar na parketu Giannis Antetokunmpo, ki je dodal še 10 skokov, točko manj je dosegel Khris Middleton. Pri Bostonu je bil najučinkovitejši Marcus Morris (17 točk), z devetimi točkami in metom iz igre 4/18 je razočaral Kyrie Irving.

Liga NBA, končnica, polfinale

Vzhod, druga tekma:

MILWAUKEE (1) - BOSTON (4) 1:1

123:102 (25:30, 34:25, 39:18, 25:29)

Antetokounmpo 29 (7/16 iz igre, prosti meti 13/18) in 10 skokov, Middleton 28 (7/10 za tri), Bledsoe 21 (3/5 za tri), Lopez in Hill po 10, Mirotić 9, Connaughton 5, Ilyasova 4, Snell 3, Wilson in Frazier po 2; Morris 17 (3/4 za tri), Brown 16, Horford 15 in 8 skokov, Irving (4/18 iz igre, 1/5 za tri) in Rozier po 9, Wanamaker 7, Yabusele 6, Tatum, Ojeleye in Hayward po 5, Williams in Baynes po 4.

Četrtek:

PHILADELPHIA (3) - TORONTO (2) 1:1

Zahod, druga tekme:

GOLDEN STATE (1) - HOUSTON (4) 2:0

115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34)

Durant 29 (9/22 iz igre, 3/6 za tri), Thompson 21, Curry 20 (3/13 za tri), Iguodala 16, D. Green 15, 12 skokov in 7 podaj, Livingston 6, Jerebko 4, Looney in McKinnie po 2; Harden 29 (9/19 iz igre), Paul 18, Gordon 15, Capela (10 skokov) in Rivers (4/6 za tri) po 14, Tucker 13 in 10 skokov, G. Green 6.

Sreda:

DENVER (2) - PORTLAND (3) 1:0

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.