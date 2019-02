V dobri sezoni in pol, kar vodi klub, je Jurica Golemac s Primorsko osvojil že tri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

Po polfinalni zmagi nad Petrolom Olimpijo je trener tigrov, Jurica Golemac, posvaril, da so pokalne tekme lahko zelo nevarne za favorite. Sproščeni Polzeljani, ki so svoje naredili že s prebojem v finale, so se odločno zoperstavili domači zasedbi in bili na uvodu tekme zelo razigrani. Dolgo so jih Koprčani lovili, dolgo nato tudi 'lomili', po prihodu iz garderobe – podobno kot v polfinalu – pa so ujeli tisti pravi ritem, v katerem igrajo praktično vso sezono, in si razmeroma hitro priigrali za Hopse neulovljivo prednost (91:72).

Potem ko so se na dvoboj z Ljubljančani, kot je povedal Golemac, pripravljali dobra dva tedna, so tokrat imeli časa le dan. Kljub temu, da so bili na papirju absolutni favoriti, je trener Koprčanov dodal, da podcenjevali nasprotnika niso. "Začeli smo v krču. Zavedali smo se pomembnosti tekme, na začetku pa smo grešili proste mete in z odprtih pozicij. Tiste žoge, ki pravimo, da niso od nikogar, so nasprotnikom padale v roke. Ob polčasu sem dejal fantom, da se moramo umiriti, sprostiti in zaigrati našo igro, da moramo biti bolj čvrsti v obrambi in kakovost potem mora priti do izraza," je dejal Golemac, nekdanji slovenski reprezentant, ki je Primorsko popeljal do tretje lovorike v klubski zgodovini. Prvi dve – lani pokal in na začetku te sezone superpokal – je osvojil v Tivoliju, kjer je nekoč uspešno nosil dres Olimpije.

Za nami je težka tekma. Na takšnih obračunih ni favoritov. Na začetku so zadeli neke nore mete, proti čemur nismo našli rešitve, a tak je šport in veliko vlogo igra tudi sreča. Pred tretjo četrtino smo se dogovorili, da začnemo agresivneje v obrambi, kar je prineslo rezultat. Zdaj smo prvi cilj izpolnili. Dva velika sta še pred nami. Glede na našo kakovost vsi vemo, kakšna sta. Na nas je, da trdo delamo, damo vse od sebe, potem bomo pa videli. Marjan Čakarun, MVP zaključnega turnirja

Vrhunska organizacija kluba

Zdaj je tigre popeljal do lovorike še na domačem parketu: "Pritisk je bil jasno večji kot dan predtem. Po polfinalni tekmi, kakršno smo odigrali, moraš zmagati. Bili smo veliki favoriti in ni lahko, ampak fantje so samozavestni. Na ravni, kakršni igramo, nas je v 40 minutah težko premagati." Primorska je potrdila, da je trenutno najboljši slovenski klub. Ob dveh naslovih, ki jih je osvojila v tej sezoni, je bila tudi prva v rednem delu državnega prvenstva, kar je še pomembneje, pa je v najboljšem položaju v Ligi ABA 2, kjer je klonila le enkrat.

Prav to sta naslednja velika izziva obalnega kluba, najprej preboj v prvi rang Lige ABA, kar ji je lani preprečila Krka, in zgodovinski naslov slovenskega prvaka. "O tem še ne razmišljam. Zdaj prihaja premor, ki smo ga težko čakali. Končno je prišel. Rad bi se zahvalil pomočnikom in vsem v klubu na čelu z Matejem Avanzom. Igral sem v številnih klubih in lahko rečem, da kar se organizacije tiče, je Primorska na res ' top' evropskem nivoju," je pristavil Golemac.

Glavni cilj preboj v Ligo ABA

Če so lani še presenetili na pokalnem turnirju v Tivoliju, pa so letos v Bonifiki bili glavni favoriti. Ekipa, ki je vredna več kot milijon evrov, je zgrajena načrtno. Na vseh pozicijah je moštvo dobro pokrito. Pred sezono so na vsak položaj pripeljali kakovostno okrepitev, predvsem pa so pridobili na izkušnjah. Osnova uspešne zgodbe na parketu je dober organizator igre. Pred sezono so iz Ljubljane pripeljali Žana Marka Šiška, ki igra odlično. Izjemno vodi svojo ekipo na parketu in razigrava soigralce.

Poleg tega imajo v moštvu nekaj odličnih strelcev z razdalje, ki, ko se razigrajo, lahko zadevajo trojke v serijah. Glavna moč pa je pod košem, kjer Marko Jagodić Kuridža, ki sta mu v finalu le dve podaji zmanjkali do trojnega dvojčka, in Marjan Čakarun, MVP zaključnega turnirja, ki je v finalu nasul kar 32 točk in ujel še 11 odbitih žog, potrjujeta to, kar bi morali tujci biti – dodana vrednost. Svoje dodaja še srbski center, ki ima po očetu slovenske korenine in tako tudi državljanstvo, Ivan Marinković.

Pred tremi leti so na Obali začeli ambiciozno zgodbo. Glavni cilj, ki so ga postavili na čelu z idejnim vodjo kluba in predsednikom nadzornega sveta Gregorjem Vugo, je preboj v Ligo ABA, kjer bi že s takšno ekipo, ki jo imajo na Primorskem zdaj, bili povsem konkurenčni vsaj sredini lestvice.