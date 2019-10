Krka je v zadnji četrtini dosegla kar 31 točk in na vedno zahtevnem gostovanju v Zadru izvlekla zmago. Foto: Zadar/Zvonko Kučelin

Najboljša strelca novomeške zasedbe, ki je imela kar 64-odstotni met za dve točki (23/36), sta bila s po 14 točkami Jure Balažič in Glenn Cosey, ki je s trojko sredi predzadnje minute odločil tekmo (74:79). Gostitelji so s taktičnimi osebnimi napakami želeli obrniti potek srečanja, toda v zadnjih 15 sekundah so bili Cosey, Ramljak in Jošilo nezgrešljivi s črte prostih metov.

Stefan Fundić je do odmora dosegel 21 točk, a si Zadru ni uspelo pridobiti večje prednosti in Krka je v drugem delu tehtnico nagnila na svojo stran. Foto: Zadar/Zvonko Kučelin

Fundićeva simultanka v prvem polčasu

Krka je spodbudno začela (0:5, 4:11), ob šestih zaporednih točkah srbskega igralca Stefana Fundića pa je Zadar vse bolj prevzemal pobudo in na glavni odmor odšel s prednostjo 41:36. Fundić je bil neustavljiv in je v prvem polčasu (v 15 minutah igre) dosegel 21 točk, pri čemer je zadel vseh 10 poskusov iz igre.

Ključen je bil delni niz 7:0

Sredi tretje četrtine je Krka s košem Marka Jošila spet povedla (48:49), boj za zmago je bil pred začetkom zadnje četrtine popolnoma odprt (59:55). Jure Balažič je v tretji četrtini dosegel osem točk. Zadnja četrtina je bila zelo izenačena. Na začetku predzadnje minute je Dalibor Đapa zadel oba prosta meta in Krka je povedla s 74:76, nato je trojko zadel Cosey, dva prosta meta Žiga Fifolt, enega pa Cosey za delni izid 7:0 in Krkino prednost 81:74.

2. krog:

ZADAR – KRKA

77:85 (22:19, 19:17, 18:19, 18:30)

2.500; Fundić 24 (11/12 za dve), Siriščević 17, Junaković 13, Gilbert 9, Marić 8, Allen 6; Cosey in Balažič po 14, Ramljak 13, Jošilo 11, Lapornik 10, Đapa 9, Marinelli, Škedelj, Fifolt in Lawal po 3, Rakičević 2.

Odigrano v petek, soboto in nedeljo:

CEDEVITA OLIMPIJA – CIBONA

79:70 (21:14, 21:17, 15:17, 22:22)

KOPER PRIMORSKA – PARTIZAN

68:56 (22:14, 14:14, 20:11, 12:17)

MORNAR – IGOKEA

92:75 (21:13, 21:20, 23:18, 27:27)

FMP – MEGA BEMAX

98:79 (20:21, 34:19, 19:20, 25:19)

CRVENA ZVEZDA – BUDUĆNOST

81:89 (20:26, 22:18, 21:22, 18:23)