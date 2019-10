Codi Miller-McIntyre je bil s 24 točkami (šest podaj) prvi strelec tekme. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so dosegli drugo zaporedno zmago, Zagrebčani pa drugi zaporedni poraz.

Gostje so povedli z 0:2, Cedevita Olimpija pa je hitro prevzela vodstvo, po zabijanju Eda Murića je bilo 8:3, do konca 1. polčasa vodstva ni izpuščala iz rok. Po trojki Jake Blažiča so varovanci Slavena Rimca povedli z dvomestno prednostjo (36:24). Pred odmorom so Ljubljančani vodili za 13 točk (40:27).

Tretjo četrtino so zmaji slabo začeli, gostje so jih z delnim izidom 4:11 ujeli (46:42). Olimpija je odgovorila na najboljši mogoč način, s tremi zaporednimi trojkami, najprej je eno zadel Marko Simonović, nato še dve Mirko Mulalić, povedla je za +13 (55:42).

V zadnjo četrtino so zmaji vstopili s prednostjo devetih točk (57:48), a je prednost hitro skopnela, gostje so se pet minut do konca približali na le dve točki zaostanka (65:63). Olimpija je z miniserijo 5:0 – za dve je zadel Ryan Jamar Boatright, za tri pa Codi Miller-McLntyre – spet lažje zadihala (70:63). Slabi dve minuti pred koncem je Simonović z novo trojko povišal prednost na devet točk, kakršna je bila razlika tudi na koncu.

LIGA ABA, 2. krog

CEDEVITA OLIMPIJA - CIBONA

79:70 (21:14, 21:17, 15:17, 22:22)

Miller-McLntyre 24, Blažič 12, Boatright 10, Simonović 8, Mulalić 6, Stipanović, Hopkins in Murić po 5, Zirbes 4; Vucić 17, Gibson 14, Bilinovac 10, Prkačin 7, Rozić 6, Rebec in Novačič po 4, Ramljak 3, Rhett in Ljubičić po 2, Bundović 1.

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

81:89 (20:26, 22:18, 21:22, 18:23)

KOPER PRIMORSKA - PARTIZAN

68:56 (22:14, 14:14, 20:11, 12:17)

Harris 17, Šiško 13 in 9 podaj, Jagodić Kuridža 11 in 12 skokov, Hodžić 10, Holt 7; Zagorac 10, Gordić 9.

MORNAR - IGOKEA

92:75 (21:13, 21:20, 23:18, 27:27)

FMP - MEGA BEMAX

98:79 (20:21, 34:19, 19:20, 25:19)

Ponedeljek ob 18.00:

ZADAR - KRKA