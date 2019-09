Tigri so v torek v Podčetrtku ubranili superpokal in tako podaljšali svoj šampionski niz iz pretekle sezone, v kateri so osvojili prav vsako izmed štirih tekmovanj, v katerih so nastopili. Primorci so tako na najboljši mogoči način vstopili v četrto leto delovanja.

42-letni Jurica Golemac se je izkazal na klopi Kopra. Foto: Žiga Mikeli

Zanje je bila to šesta lovorika v zgodovini kluba, do prav vseh pa jih je popeljal ravno Golemac. Poleg dveh naslovov slovenskega superpokalnega prvaka (2018, 2019) je na koprski klopi dvakrat osvojil še pokalno tekmovanje (2018, 2019) ter po enkrat naslov državnega prvaka (2019) in Lige ABA 2 (2019).

Golemac: Cilj je rasti iz leta v leto

"Vesel sem, da smo se z vodstvom KK Koper Primorska dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Mislim, da je prav, da skupaj nadaljujemo pot. Imamo skupen cilj, in sicer da klub iz leta v leto raste v vseh pogledih. Niti za trenutek nisem pomišljal, da ne bi sprejel nove ponudbe," je dejal 42-letni Golemac.

Vuga: Imel je nekaj boljših ponudb, a je izbral nas

"Izredno smo veseli, da se Jurica Golemac v naši zgodbi vidi tudi v prihodnje. Čeprav je imel na voljo nekaj (boljših) ponudb, se je brez obotavljanja odločil, da bo še naprej rastel z našim klubom. To nam daje potrditev, da v KK-ju Koper Primorska nudimo izvrstne pogoje za delo. S podaljšanjem sodelovanja se klub podaja v novo triletno obdobje. Vrhunec prvega smo doživeli v pretekli sezoni, ko je klub osvojil štiri lovorike, se prebil med regionalno elito, ob tem pa uspešno realiziral tudi več drugih projektov zunaj parketa. Nekaj, ki jih je vendarle še ostalo odprtih, bomo s skupnimi močmi skušali izpeljati v novem triletnem obdobju," pa pravi Gregor Vuga, predsednik kluba.

V petek proti italijanskemu prvoligašu iz Trsta

Golemca in njegove izbrance bo prvič na parketu Arene Bonifika mogoče videti ta petek. Na uverturi nove sezone na domačem parketu bo namreč gostoval italijanski prvoligaš iz Trsta. "Sosedski" obračun se bo začel ob 20. uri.