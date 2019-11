Pri Kopru Primorski je bil najbolj razpoložen Alen Hodžić, dosegel je 14 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani so stoodstotni v tem tekmovanju, dosegli so osmo zmago. Košarkarji Podčetrtka pa še na osmi tekmi niso uspeli slaviti.

Do osme minute je bila tekma povsem izenačena (16:17), nato pa je na parketu zagospodarila ekipa z Obale. Prvo četrtino je zaključila z vodstvom desetih točk (27:17), v nadaljevanju pa je bil prepad med ekipama vse večji.

Že v prvi polovici tekme so si varovanci Jurice Golemca nekajkrat priigrali prednost 22 točk (51:29, 53:31 in 55:33). V nadaljevanju so imeli škarje in platno v svojih rokah ter zanesljivo zmagali, najvišje vodstvo pa so si priigrali v 33. minuti, ko je bilo +39 (88:49).

1. SKL, 9. krog

TERME OLI. PODČETRTEK – KOPER PRIMORSKA

64:98 (17:27, 16:28, 14:23, 17:20)

Strnad 17, Kosič 10; Hodžić 14, Čakarun 13, Marinković in Šiško po 12, Holt in Lazić po 10.

Že odigrano:

ROGAŠKA – KRKA

58:67 (12:23, 19:20, 10:16, 17:8)

Lelić 14, Ferme 12; Jošilo 15, Ramljak 12, Cosey 8 točk in 7 podaj.

Sobota ob 19.00:

HELIOS SUNS – ZLATOROG

GOR. GRADBENA DR. ŠENČUR – HOPSI POLZELA

Šentjur je prost.