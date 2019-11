Koper Primorska je dosegla štiri zmage v petih krogih. Foto: www.alesfevzer.com

Klub z Obale je upravičil vlogo favorita, tekmo je nadzoroval od začetka do konca, največ so vodili za 25 točk.

Pri Novomeščanih je Marko Jošilo dosegel 20 točk, pri Koprčanih pa je Lance Christopher Harris vknjižil 23 točk.

Tigri hitro do dvomestne prednosti

Krko je v vodstvo povedel Ivan Ramljak (2:0), a so gostje hitro prevzeli vodstvo in ga višali, največ so vodili za 11 točk (9:20). Za konec 1. četrtine je trojko zadel Žan Mark Šiško, s čimer je gostujoča ekipa ohranila dvomestno prednost (13:23).

Novomeščani so drugo četrtino odprli z miniserijo 4:0, trener Kopra Primorske Jurica Golemac je takoj posredoval z minuto odmora, ki se je obrestovala. Njegovi varovanci so namreč znova zaigrali na polno, kar jih je pripeljalo do 20 točk naskoka (17:37).

Tigri so tudi po vrnitvi z odmora nadaljevali dobro igro, ob koncu 3. četrtine pa so po trojki Harrisa povedli z najvišjo razliko 25 točk (52:77).

Tolikšna je bila razlika tudi slabih pet minut pred koncem (60:85), kar je zadostovalo za lahek sprehod tigrov do četrte zmage v Jadranski ligi. S tem so se vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice.

Golemac zelo zadovoljen z okrepitvami in se nikogar ne boji

LIGA ABA

5. KROG

KRKA - KOPER PRIMORSKA

71:89 (13:23, 15:22, 24:32, 19:12)

Jošilo 20, Cosey 15, Lapornik 9, Ramljak 8, Đapa in Fifolt po 5, Škedelj 4, Osolnik 3, Balažič 2; Harris 23, Holt 12, Čakarun in Šiško po 11, Jagodič Kuridža in Marinković po 8, Dimec 7, Lazić 4, Hodžić 3, Barič 2.

Sobota ob 18.00:

MORNAR - CEDEVITA OLIMPIJA

Ob 20.00:

PARTIZAN - FMP

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - BUDUĆNOST

Ob 18.00:

CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

IGOKEA - ZADAR