12. februarja je Koper Primorska zadnjič klonila proti slovenskim ekipam. Od tedaj je potem sledilo 22 zaporednih zmag. Foto: www.alesfevzer.com

Po sijajni lanski sezoni klub z Obale nadaljuje uspešno zgodbo tudi med jadransko elito. Z zahtevnim uvodnim razporedom so tigri opravili odlično. Klonili so le pred Crveno zvezdo, nato pa nanizali tri zaporedne zmage, ko so ugnali Partizan, Budućnost in Mornar. Ob tem so Koprčani neporaženi v državnem prvenstvu. Proti slovenskim ekipam sicer niso izgubili že vse od februarja, ko jih je ob koncu rednega dela lanske sezone državnega prvenstva premagala prav Krka.



Jagodić Kuridža prvi skakalec, Šiško pa podajalec lige

"Krka je na svojem parketu vedno neugoden tekmec. To so dokazali pred kratkim, ko so v Novem mestu premagali aktualne prvake Lige ABA. Tekmeci premorejo odlično posameznike. V petek jim bomo skušali odgovoriti na najboljši možen način, to je z našo obrambo. To je edina pot, da se v gosteh prebiješ do zmage," je pred gostovanjem povedal trener državnih prvakov Jurica Golemac, ki je igralsko kariero zaključil prav pri Krki.



Žan Mark Šiško je prvi podajalec Lige ABA. Foto: Koper Primorska/Žiga Mikeli

Koper Primorska je s tremi zmagami trenutno na četrtem mestu Lige ABA. Nekateri tigri so v izvrstni formi. Lance Harris je blestel ob zmagi nad Mornarjem in bil z indeksom 31 MVP zadnjega kroga. Marko Jagodić Kuridža je s povprečjem 9,5 skoka na tekmo najboljši v ligi, Žan Mark Šiško (9,75) pa je prvi podajalec tekmovanja. Pred dobrimi tremi tedni sta se moštvi pomerili v državnem prvenstvu, z 68:64 pa so v Areni Bonifika slavili domači košarkarji, pri katerih je bil odličen Jagodić Kuridža s 17 točkami, osmimi skoki in petimi podajami.



Lawal ni več član Krke

Najboljši posameznik Krke na tisti tekmi je bil Gani Lawal, ki je medtem že zapustil Novo mesto. V sredo je dolenjski klub sporočil, da so se zaradi osebnih razlogov košarkarja sporazumno razšli z ameriškim centrom nigerijskih korenin. Zamenjave zanj še niso pripeljali. V sredo je Krka nato odigrala še dvoboj državnega prvenstva na Polzeli, kjer so jo Hopsi nadigrali s kar 92:65.



"Po dveh visokih porazih tekma s Primorsko ne prihaja v najboljšem trenutku. A mogoče je to tudi naša priložnost. Moramo se zbrati in veliko bolje odigrati kot v zadnjih dveh tekmah. Da lahko v Novem mestu premagamo dobro ekipo, smo dokazali proti Crveni zvezdi, da lahko igramo proti Primorski, pa smo pokazali s tesnim porazom na gostovanju v državnem prvenstvu. Primorsko spoštujemo, glede na lani imajo še boljše moštvo. A sami moramo misliti le na nas in na našo igro. Če bo ta dobra, lahko s podporo naših zvestih gledalcev pridemo do nove zmage," je dejal novomeški trener Simon Petrov.



Pred tremi tedni zmaga Kopra Primorske

Glenn Cosey in Marko Jošilo sta blestela pred dvema tednoma, ko je Krka premagala Crveno zvezdo. Foto: Krka/Drago Perko

Kot je povedal Petrov, dvoboj z izvrstno Primorsko, ki je s svojo igro že navdušila celotno regijo, za gostitelje po neprepričljivih zadnjih predstavah ne prihaja v pravem času, a je Krka na domačem parketu že znala pripraviti presenečenja. Lani je v dvorani Leona Štuklja presenetila favorizirane Partizan, Budućnost in Cedevito, letos pa Crveno zvezdo. Po veliki zmagi nad rdeče-belimi so nato visoko klonili v Podgorici, zatem pa je torej sledil še velik spodrsljaj na Polzeli.



Čeprav igra Primorska prvo sezono v Ligi ABA, pa sta s Krko že odigrala zelo pomembno tekmo v regiji. Namreč pred dvema letoma sta se pomerili v finalu uvodne sezone Lige ABA 2. Tigri so bili v vlogi favorita, toda Novomeščani so v Čačku slavili in se po izpadu ekspresno vrnili v najvišji rang jadranskega tekmovanja.



